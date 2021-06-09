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Avrupa
Haber Giriş: 09.06.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Almanya'da karantinaya Euro 2020 istisnası

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Almanya'da karantinaya Euro 2020 istisnası

Almanya’da, 2020 Avrupa Futbol ŞampiyonasI (EURO 2020) için corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasında istisnalar getirilecek.

Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun aldığı karara göre, ilgili organizasyon komitesi tarafından uluslararası spor etkinliklerine akredite edilen herkes karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Bu uygulamanın 28 Temmuz’a kadar geçerli olacağı belirtilen kararda, etkinlik kapsamında katı koruma ve hijyen kurallarının geçerli olma şartı koşuluyor.

Almanyada karantinaya Euro 2020 istisnası
Böylelikle EURO 2020 için Almanya’ya gelecek futbolcuların yanı sıra akreditasyona sahip yabancı gazetecilerin ve organizasyonda görevli olanların ülkede karantinaya girme zorunluluğu kalkıyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

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