Almanya’da karantina uzuyor

FEDERAL ve eyalet başbakanlık müsteşarları zirveye hazırlık olarak cumartesi günü yaptıkları video konferanslı toplantıda karantina tedbirlerinin uzaması konusunda uzlaşma sağladı. Ancak, sürenin ne kadar uzayacağı, okul ve kreşlerin açılıp açılmayacağı sorusu tartışmalı. Korona vakalarının yüksek olduğu eyaletler karantinanın 3 hafta daha uzatılmasını isterken, vakaların düşük olduğu eyaletler 2 haftayla sınırlanmasını ve yeniden duruma göre karar verilmesini istiyor. Bazı eyaletler okul ve kreşlerin erken açılmasından, bazı eyaletler ise 1-15 Şubat arasındaki kış tatilinin öne çekilmesinden yana. ‘BİZİ ÇOK GERİ ATAR’

Bavyera, Baden Württemberg, Saksonya ve Thüringen kapanmanın 31 Ocak tarihine kadar uzamasında ısrar ediyor. Bremen, Hamburg ve Hessen ise önce iki haftayla sınırlı kalmasını istiyor. Korona vakalarının yüksek olduğu Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU), Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu bir ortamda okulların bir an önce açılmasının öğretmen ve öğrencilere karşı sorumsuzluk olacağını söyledi. Söder, “Karantina 31 Ocak tarihine kadar uzamalı. Kurallarda erken gevşeme bizi çok geri atar. Enfeksiyon sayıları yüksek” uyarısında bulundu.

OKULLARDA ANLAŞAMIYORLAR

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow, “Bizim öncelikli hedefimiz enfeksiyon sayısını ve hastanelerin yükünü düşürmek” diyerek, karantinanın ocak ayı sonuna kadar uzatılması gerektiğini vurguladı. Okulların açılmasından yana olan Hamburg Başbakanı Peter Tschentscher ise okulların kapalı kalmasının hangi bilimsel temele dayandığı sorusunun tartışılmasını istiyor. Bu tartışmalar 10 Ocak’tan sonra karantina tedbirlerinin uzayacağını, ancak okullar konusunda eyaletlerin yine farklı kararlar alacağını gösteriyor.