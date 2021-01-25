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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Almanya’da kar hayatı felç etti

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Almanya’da kar hayatı felç etti
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Almanya’da aniden başlayan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Otoyolarda trafik felç olurken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde 17 santimetre, Düsseldorf Havalimanı’nda kar kalınlığı ise 9 santimetre olarak ölçüldü.

YOĞUN kar yağışı, ağaçların devrilmesine neden olurken, bazı evlerin çatıları da zarar gördü. Polis ve kurtarma ekipleri tıkanan trafiği açmak için seferber oldu. Solgingen’de ise kliniğe ait bir çadır çöktü. Sauerland’da 31 yaşındaki bir sürücü, yoldaki buzlanma nedeniyle aracının kayması sonucu ağır yaralandı. Araçların üzerine devrilen ağaçlar, maddi hasara yol açtı. Köln istikametinde yoğun kar nedeniyle zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının devam edeceği, gerekli olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Almanya’da kar hayatı felç etti

Almanya’da kar hayatı felç etti

Almanya’da kar hayatı felç etti

Almanya’da kar hayatı felç etti

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