Almanya’da kar hayatı felç etti

YOĞUN kar yağışı, ağaçların devrilmesine neden olurken, bazı evlerin çatıları da zarar gördü. Polis ve kurtarma ekipleri tıkanan trafiği açmak için seferber oldu. Solgingen’de ise kliniğe ait bir çadır çöktü. Sauerland’da 31 yaşındaki bir sürücü, yoldaki buzlanma nedeniyle aracının kayması sonucu ağır yaralandı. Araçların üzerine devrilen ağaçlar, maddi hasara yol açtı. Köln istikametinde yoğun kar nedeniyle zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının devam edeceği, gerekli olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.