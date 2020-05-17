Almanya’da kapanış maçı yarın

Bremen dört as oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Oynayamayacak futbolcular arasında sakatlığı devam eden Ömer Toprak da bulunuyor. Davy Klaassen sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ludwig Augustinsson da Ömer gibi sakat olduğu için kadroda yer almıyor. 41 yaşındaki golcü futbolcu Pizarro ise koronavirüs şüphesiyle karantina da tutuluyor.

Golcü futbolcunun kızına yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Konuk Leversusen'de ise tek eksik Kevin Volland. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamıyor.

Ligde Werder Bremen 18 puanla 17. sırada yer alıyor. 5. sıradaki Leverkusen'in ise 47 puanı var.