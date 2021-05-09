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Avrupa
AA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Almanya’da Kadir Gecesi idrak edildi

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Almanya’da Kadir Gecesi idrak edildi

Almanya’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’nde, din görevlileri Naci Şengün, Mustafa Kader ve Gökhan Uygun Kur’an-ı Kerim okudu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nin ikliminden istifade etmek isteyen Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarının ardından beraberce namaz kılıp dua etti. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirlerin alındığı camide geç saatlere kadar Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Almanya’da Kadir Gecesi idrak edildi

 

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