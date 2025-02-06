Arkadaşlarını zehirleyen sağlıkçı gözaltına alındı

Haberin Devamı

YAPILAN açıklamaya göre, Alman Kızıl Haç bünyesinde eğitim alan kadın, 2023-2024 yıllarında aynı birimde görev yaptığı 25, 29 ve 53 yaşlarındaki üç kişinin içeceklerine, yalnızca reçeteyle temin edilebilen ilaçlar karıştırdı. Zehirlenme belirtileri gösteren üç sağlık çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatta bu kişilerden birinin iki kez zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 24 yaşındaki kadının 4 kez adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Heilbronn savcılığının acil yardım ekibinde meslek eğitimi yapan kadının iş arkadaşlarını neden zehirlemek istediğiyle ilgili soruşturmaları sürdürdüğü söylendi.