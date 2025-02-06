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Arkadaşlarını zehirleyen sağlıkçı gözaltına alındı

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#AVRUPADAN HABER#Ludwigsburg#Alman Kızıl Haç
Arkadaşlarını zehirleyen sağlıkçı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 16:40

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart yakınlarındaki Ludwigsburg kentinde, acil yardım ekibinde meslek eğitimi gören 24 yaşındaki bir kadın sağlık çalışanı, üç meslektaşını zehirleyerek adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

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YAPILAN açıklamaya göre, Alman Kızıl Haç bünyesinde eğitim alan kadın, 2023-2024 yıllarında aynı birimde görev yaptığı 25, 29 ve 53 yaşlarındaki üç kişinin içeceklerine, yalnızca reçeteyle temin edilebilen ilaçlar karıştırdı. Zehirlenme belirtileri gösteren üç sağlık çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatta bu kişilerden birinin iki kez zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 24 yaşındaki kadının 4 kez adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Heilbronn savcılığının acil yardım ekibinde meslek eğitimi yapan kadının iş arkadaşlarını neden zehirlemek istediğiyle ilgili soruşturmaları sürdürdüğü söylendi.

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#AVRUPADAN HABER#Ludwigsburg#Alman Kızıl Haç

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