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Almanya’da kadın cumhurbaşkanı olmalı

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#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da kadın cumhurbaşkanı olmalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 12:52

Başbakan Olaf Scholz (SPD), Almanya’da artık bir ‘kadın cumhurbaşkanı’ olmasının zamanının geldiğini söyledi. Stern’e konuşan Başbakan Scholz, “2027’de Bellevue Sarayı’na bir kadın seçersek çok mutlu olurum” dedi.

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Almanya’nın 1949’dan beri görev yapan 12 federal cumhurbaşkanı da erkek. Federal Cumhuriyet kurulduğundan beri başbakanlık yapan tek kadın ise Angela Merkel oldu. Merkel, 2005-2021 yılları arasında Almanya Başbakanı olarak görev yaptı. Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in (68) bu ikinci dönemi ve görev süresi 2027’de sona erecek. Almanya’da cumhurbaşkanı, Federal Meclis üyeleri, 16 eyaletin temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor. DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’da geçen mart ayında da SPD, CDU, Yeşiller ve FDP’li üst düzey politikacılar bir kadın cumhurbaşkanı seçilmesi için çağrıda bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM
Başbakan Scholz, Stern’e verdiği röportajda, Almanya’da saat başına ödenen asgari ücretin artırılmasına yönelik tartışmaları da değerlendirdi. Asgari saat ücretinin kademeli olarak yükseltilmesinden yana olduğunu belirten Scholz, “Açık bir şekilde asgari ücretin ilk olarak 14 Euro’ya, bir sonraki adımda da 15 Euro’ya çıkarılmasından yanayım” dedi. Hükümetin mevcut planı, şu an 12.41 Euro olan asgari ücretin önümüzdeki yıl 12.82 Euro’ya yükseltilmesi yönünde.

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#Almanya#Olaf Scholz#AVRUPADAN HABERLER

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