Almanya’da, İtalya’ya göre daha hızlı yayılıyor

İTALYA’da 16 günde 10 bin 149 vakaya ulaşılırken aynı sürede Almanya’da virüsü kapan hasta sayısı 12 bin 327’yi buldu. İlk günlerde İtalya’ya göre Almanya’da virüs yavaş yayılırken, ortaya çıkan son duruma göre Almanya’daki yayılma dinamiği İtalya’yı geçti. İtalya’da korunma malzemelerinin yokluğu nedeniyle virüs sağlık elemanlarına da çok sık bulaşıyor. Her geçen gün daha çok sayıda doktor karantinaya alınıyor. Uzmanlar, Almanya ciddi önlemler almazsa İtalya’dan daha kötü durumların yaşanabileceğine işaret ediyor. Almanya’da havaların ısınmasıyla insanlar daha fazla sokaklarda ve parklarda birlikte zaman geçirmeye başladı. Polis, birçok kentte ve beldede parklarda grup halinde birbirine yakın oturanları uyarıyor. Ancak çoğu zaman uyarılar etkisini göstermiyor. Gençler arasında eğlence partilerin düzenlenmesi de endişeleri artıran bir başka unsur. Bu tür eğlence partilerine katılanlar hem kendi sağlıklarını hem de başkalarının sağlığını tehlikeye atıyor. Belçika’da olduğu gibi Almanya’da da Kovid-19 salgının önüne geçmek için ciddi anlamda sokağa çıkma yasağı kararının alınması gündemde. Virüs konusunda uzman Alexander Kekule, “İstatistiklere göre sağlıklı bir insanın koronavirüsten ölmesi ile paraşütle atlayan bir kişinin hayatını kaybetmesi riski eşit. Dikkat edilmesi gereken konu, hasta ve vücut savunma sistemi zayıf olan insanlarla temastan kaçınmaktır” dedi.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Kekule, hastalıktan korunmak için el yıkama ve hijyenin yanı sıra beş önemli öneride bulundu:

* Virüs, ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle kişilerle aradaki mesafeyi iki metreden aşağı düşürmemek gerekir. Konuşurken veya hapşırırken ağızdan çıkan olası tükürükler böylece kişiye ulaşamaz.

* Elinizi yıkamadan kesinlikle yemek yemeyin ve yüzünüze dokunmayın. Otobüs ve benzeri toplu taşıma araçlarında bir yeri tuttuysanız ve orada virüs varsa, dokunduğunuz yiyecek yoluyla kendinize virüsü bulaştırırsınız. Bir kişi, saatte ortalama 10-20 kez yüzüne dokunuyor. Bu da riskin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

* Selamlaşma sırasında kucaklaşmaktan ve birbirinizi yanaktan öpmekten kaçının. Büyükbabanız veya büyük annenize kesinlikle sarılmayın, onları öpmeyin.

* Restoran, metro, asansör ve otobüs gibi kamuya açık alanlarda bulunanlar evlerine veya bürolarına döndüklerinde mutlaka üzerindeki ceket veya montu gardıroba asmalı, derhal elini ve yüzünü yıkamalı.

* Öksürenler ile yüksek ateşi bulunanlar yuva, okul, otobüs ve benzeri kamuya açık alanlardan uzak durmalı. Yüksek ateşi bulunan veya öksürenler alışverişe gittiklerinde mutlaka maske takmalı.