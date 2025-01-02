Almanya’da istihdam geçen yıl rekor yeniledi

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DESTATIS açıklamasında bununla birlikte istihdamdaki artışın 2022 ortalarından bu yana önemli ölçüde ivme kaybettiği belirtildi. Geçen yılki 336 bin kişilik artış bir önceki yılın sadece yarısına denk geldi. 2022’deki artış 622 bin olarak kayıtlara geçmişti. İstihdam, Kovid-19 salgını öncesi 15 yıl boyunca artarken, salgının ilk yılı olan 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 0.7 veya 325 bin düşüş göstermişti. Geçen yıl istihdama en büyük katkı yüzde 0.4 artışla (153 bin kişi) hizmet sektöründen geldi. Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 2.8’den yüzde 3.2’ye yükseldi. İşsiz sayısı da geçen yıl 179 bin artarak 1.5 milyona yükseldi. Destatis, istihdamdaki artışın nedeni olarak önceki yıllarda olduğu gibi yabancı işçi göçü ve yerli nüfusun iş gücüne katılımının artmasını gösterdi. Destatis açıklamasında, “Büyümeye yapılan bu iki katkı, doğum oranının yüksek olduğu yıllarda doğan kişilerin iş gücü piyasasından çekilmesiyle demografik değişimin azaltıcı etkilerini dengeledi” denildi.



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EĞİTİM SİSTEMİ İSTİHDAM ODAKLI

İstihdam edilebilecek kişi sayısı da geçen yıl 260 bin artarak 47.4 milyon kişiye yükseldi. Öte yandan imalat ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yaşanması ise dikkati çekti. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 0.6 azalarak 8.1 milyon kişiye indi. Uzmanlar, Almanya’da mesleki, teorik ve pratik eğitimin birleştirilmesinin işsizliğin özellikle de genç işsizliğinin düşük olmasında etkisinin büyük olduğunu ifade ediyor. Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AÇIĞI

Şirketler mesleki eğitim sayesinde kalifiye eleman bulurken, Alman ekonomisindeki nüfusun yaşlanmasının etkisiyle ülkede halen 1.5 milyondan fazla nitelikli iş gücü açığı mevcut. Alman hükümetinin tahminine göre, ülkenin yaşlanan toplumu nedeniyle 2035’e kadar 7 milyon işçi açığı olacak. Bu açığı kapatmak için harekete geçen hükümet, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltmaya da çalışıyor.

Ülke ekonomisi, 2023’te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0.3 daraldı. Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonominin 2024’te de yüzde 0.2 küçülmesini bekliyor.