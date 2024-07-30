Almanya’da işsizlik arttı

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EKONOMİK alanda yaşanan durgunluk ve Ukrayna’da süren savaş nedeniyle Almanya’da işsiz sayısının arttığı açıklandı. Merkezi Nürnberg’de bulunan Federal Çalışma Dairesi, Almanya’da işsiz sayısının geçen aya göre 19 bin artış göstererek temmuz ayında 2.8 milyona ulaştığını açıkladı. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 172 bin daha fazla olduğu da belirtildi. Bu verilere göre işsizlik oranının yüzde 5.8’e ulaştığına da dikkat çekildi. Almanya’da işsiz sayısı artarken, sigortalı çalışanların sayısında da artış kaydedildi. Mart ve nisan aylarında 44 bin sigortalı sezon işçisinin iş başı yapmasıyla Almanya’da sigortalı çalışan sayısının 34 milyon 870 bine ulaştı. Bu rakamın da bir yıl öncesinin aynı dönemine göre 142 bin daha fazla olduğu da açıklandı.

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İŞ YERİ KAYBI BEKLENİYOR

Konjonktürel alanda yaşanan durgunluk nedeniyle on iki yıldan beri kısa çalışanların sayısında da artış kaydedildi. 242 binin üzerinde kişinin kısa çalışma uygulamasından etkilendiği belirtildi. İşsiz sayısındaki artışa rağmen Almanya’da hâlâ 693 bin boş iş yerinin doldurulamadığına da dikkat çekildi. Öte yandan Almanya’da önümüzdeki yıllarda iş yeri kaybı yaşanmasının beklendiği de belirtildi. Alman Demir Yollarının (DB) personel sayısında önümüzdeki 5 yıl içinde personel sayısında 30 bine yakın düşüş planladığı, Mannheim kenti yakınlarındaki Walldorf’ta yıllardır faaliyet gösteren dünyanın önde gelen iletişim şirketi SAP’nin de eleman sayında önemli ölçüde azaltmaya gideceği otomotiv yan sanayinde üretim yapan ZF Friedrichshafen’in de 14 bin çalışanına çıkış vereceği de belirtildi. Özellikle otomotiv sanayi ve kimya dalında önümüzdeki dönemlerde çıkış yaşanmasının beklendiğine de dikkat çekildi.