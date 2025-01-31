Almanya’da işsiz sayısı 3 milyona dayandı

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Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ocak verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, ocakta, Aralık 2024’e göre 186 bin kişi artarak 2 milyon 993 bine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ocakta 0.4 puan artarak yüzde 6.4’e çıktı. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ocakta eylüle göre 11 bin kişi artarak 2.88 milyon oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti ocakta 14 bin kişi artması yönündeydi. Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı da ocakta 0.2 puan artışla yüzde 6.2’ye yükselerek, son 37 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna ek olarak, yaklaşık 300 bin çalışan da şirketlerindeki sipariş eksikliği nedeniyle tüm gün çalışamadıkları için kısa süreli çalışma yardımı alıyor.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles

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NAHLES: İVME KAYBEDİYOR

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, her yılın başında olduğu gibi Ocak 2025’te de işsizlik ve eksik istihdamın önemli ölçüde arttığını belirterek, “İstihdam artışı devam ediyor ancak giderek daha fazla ivme kaybediyor” değerlendirmesinde bulundu. Almanya’da geçen yıl için ortalama işsizlik 178 bin artışla 2 milyon 787 bine yükselmişti. Ülkede 2023’te yüzde 5.7 olan ortalama işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6’ya çıkmıştı. Analistler, Alman ekonomisinin yakın zamanda bir toparlanma belirtisi göstermediğini belirterek, ülkede işsiz sayısının 10 yıl sonra ilk kez bu yıl sembolik sınır olan 3 milyonu aşacağını öngörüyor. İşsiz sayısı en son Şubat 2015’te 3 milyon 17 bin ile daha da yüksek bir seviyeye ulaşmıştı.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil

GÖZLE GÖRÜLÜR İZLER BIRAKIYOR

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Zayıf ekonomik durum şu anda Alman iş gücü piyasasında gözle görülür izler bırakıyor” ifadesini kullandı. Almanya’daki iş gücü piyasasının daha fazla büyüme için güçlü bir ekonomik teşvike ihtiyacı olduğunu ifade eden Heil, özel sektör yatırımlarının özellikle desteklenmesinin artık çok önemli olduğunu belirtti. Heil, “Buna ek olarak, özellikle imalat sanayimiz rekabetçi enerji fiyatlarına ihtiyaç duymaktadır. Küresel siyasi değişimler ışığında, Almanya ve Avrupa Birliği olarak açık satış pazarları için çalışmaya devam etmeliyiz. Bu aynı zamanda istihdamımızın da yararınadır” değerlendirmesinde bulundu.

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ŞİRKETLER İŞÇİ ÇIKARIYOR

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) ocak ayına ilişkin İstihdam Barometresi anketine göre, Almanya’daki neredeyse sanayinin tüm sektörleri çalışan sayılarını azaltmak istiyor. Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, “İş gücü piyasasındaki durum gerginliğini koruyor. Şirketlerin iş gücünü azaltma eğilimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.