Almanya’da ‘İsrail’e boykot’ krizi

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Bild gazetesinin iddialarına göre, Habeck ve Baerbock “Gazze’de soykırım sayılabilecek saldırılarda kullanmama konusunda yazılı garanti” almadan İsrail’e silah ve yedek parça teslim etmeyi reddediyor. Ekonomi Bakanlığı haberi yalanlayarak “İsrail’e silah ihracatı boykotu yok, her başvuru tek tek inceleniyor ve değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu. Ancak kamuya açık verilere göre hükümet, İsrail’e gönderilen saldırı ve savunma sistemleri arasında ayrım yapmaya başladı ve Gazze’de kullanılabilecek silahların ihracatında son zamanlarda ciddi azalma yaşandı. Bakan Baerbock, eylül ayında “Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek ve devletler hukukunu ihlal edecek silahların ihracatı yapmadıklarını” söylerken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz 7 Ekim saldırılarının yıldönümünde mecliste yaptığı konuşmada “İsrail’e silah sevkiyatı yaptık ve yapacağız” dedi. Buna karşın CDU/CSU’lu milletvekilleri Scholz hükümetini yalan söylemekle suçlayarak iddiaların doğrulanması durumunda Yeşiller Partili bakanların istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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‘İKİSİ DE İSTİFA ETMELİ’

CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, “Yeşiller’in İsrail’e silah ihracını engellediği, en azından geciktirdiği yönündeki yeni iddialar beni şaşırtmadı. Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un oynadığı rol detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır. Başbakan Scholz da Federal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak silah ihracında sorumluluk taşımaktadır” diyerek Şansölye Scholz’a bu konuya açıklık getirmesi için çağrı yaptı.

FDP de Yeşiller’in tutumunu eleştirdi. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Habeck ve Baerbock’un, İsrail’in ülkeyi ve halkını teröristlere karşı savunması konusunda açık bir tutum sergilemelerini istedi. Djir-Sarai, silah ihracı konusunda İsrail’e NATO ülkelerine olduğu gibi davranılmasını önerdi. FDP’li Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ise daha ileri giderek, silah ihracını engelledikleri yönündeki iddiaların gerçek olduğunun ortaya çıkması halinde iki bakanın da istifa etmeleri gerektiğini söyledi.