Almanya’da İslam ve Müslümanlara ön yargılar arttı

‘Medya Servisi-Uyum’ tarafından yayınlanan ve bu alanda yapılan kamuoyu yoklamalarını da içeren bilimsel bir çalışmada, Almanların yüzde 47’sinin “Bu kadar çok Müslüman yüzünden kendimi kedi ülkemde yabancı hissediyorum” görüşünde olduğunun saptandığına yer verildi. Bu görüşü paylaşan Almanların oranının 2018 yılında yüzde 56’yı bulduğu da belirtildi.

YÜZDE 52’Sİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada, her iki Alman’dan birinin ‘İslam Almanya’ya uymuyor’ görüşünde olduğu ve Alamanların yüzde 52’sinin İslam dinini bir tehdit olarak gördüğü de kaydedildi. Aynı araştırmada, Almanların yüzde 27’sinin Almanya’ya Müslüman göçünün engellenmesinden yana olduğu ve bu oranının 2018 yılında yüzde 44’ü bulduğu da yer aldı.

YÜZDE 55’İ AYRIMCILIK YAŞIYOR

Almanya’da yaşayan Müslümanların yüzde 55’i günlük yaşamda ve iş yerlerinde dışlandıklarını ve ayrımcılığa uğradıklarını belirtirken, bu oranın Hıristiyanlarda yüzde 29 olduğu da belirlendi. Öte yandan Almanya’da İslam düşmanlığına dönük suç sayısında son yıllarda sistematik olarak artış olduğuna da dikkat çekildi. Bu alandaki suç sayısının her yıl 900’ün üzerinde olduğu da belirtildi. Ayrıca geçen yıl Almanya genelinde 95 camiye saldırıda bulunulduğu da söylendi.