Almanya’da iş dünyası krizde

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ANKET sonucunu değerlendiren Ifo anket müdürü Klaus Wohlrabe, “Sipariş eksikliği, Almanya’daki ekonomik gelişimi engellemeye devam ediyor. Hemen hemen her sektör bu durumdan etkilendi. Özellikle sanayi sektörü ciddi bir darbe aldı” dedi. Ankete göre hemen hemen her iki firmadan biri sipariş yetersizliğinden şikâyet ediyor. “Özellikle makine mühendisliği, metal ve elektrik endüstrisi gibi çekirdek sektörler endişeli” diyen Wohlrabe, eylül ayında artan sipariş stoklarının bir umut ışığı olabileceğini ancak yeniden eski seviyelere gelmesinin uzun bir yol alacağını belirtti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE DE DURUM KRİTİKHizmet sektöründe ise sipariş eksikliği yaşayan firma oranı yüzde 31.2’den yüzde 32.1’e yükseldi. Taşımacılık sektörü, kötü giden sanayi ekonomisinden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Personel temin sektöründe faaliyet gösteren ajansların yaklaşık üçte ikisi ise sipariş eksikliği yaşıyor. Wohlrabe, “Geçici işçilere olan talep şu anki durumda daha az” dedi. Anket sonuçlarına göre, gastronomi işletmelerinin üçte birinden fazlası müşteri eksikliği yaşıyor. Etkinlik sektöründe ise sipariş yetersizliğinden şikâyet eden firmaların oranı yüzde 48.5 olarak kaydedildi. Buna karşın, hukuk ve vergi danışmanları ile mali müşavirler, anket sonuçlarına göre şu anda daha iyimser bir tablo çiziyor. Bürokrasi ve düzenleme yükü, bu alanlarda danışmanlık hizmetlerine olan talebi artırmış durumda.