Almanya’dan İran’a sert yaptırım: Başkonsolosluklar kapatılıyor!

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DIŞİŞLERİ Bakanı Annalena Baerbock, Cemşid Şarmahd’ın idam edilmesinin ardından İran ile diplomatik ilişkileri “en düşük seviyeden daha kötü” olarak nitelendirdi. Yeşil politikacı Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin kapatılmaması gerektiğini de söyledi. Baerbock elçiliğin kapatılmasının bu tür rejimlere yapılabilecek en büyük iyilik olacağını belirtti ve “Başka bir İran olduğunu biliyoruz” dedi. Bakan, Şarmahd’ın öldürülmesinin İran’daki “adaletsiz rejimin” en tepedeki son değişiklikle bile tam bir vahşetle hareket etmeye devam ettiğini vurguladı. İran rejiminin her şeyden önce şantaj, tehdit ve şiddet dilini bildiğini kaydeden Baerbock, “Bir Alman vatandaşının idam edilmesinin ciddi sonuçları olacağını İran’a defalarca açıkça ifade ettik” dedi.

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BENZER TEPKİYİ RUSYA’YA DA YAPMIŞTI

Bu karardan etkilenen 32 İranlı konsolosluk görevlisi Almanya’daki oturma haklarını kaybedecek ve eğer Alman vatandaşlığına sahip değillerse ülkeyi terk etmek zorunda kalacaklar. Sharmahd’ın idamına yönelik bu tepki, birçok kişinin beklentisinin üzerinde sert bir karşılık olarak değerlendirildi. Daha önce Alman hükümeti benzer bir tepkiyi Rusya’ya yönelik yapmıştı. Ukrayna’ya yapılan saldırının ardından dört Rus Başkonsolosluğu kapatılmıştı, ancak bu karar gecikmeli olarak hayata geçmişti. Söz konusu karar, Rusya’nın Alman devlet görevlilerini sınır dışı etmesine yanıt olarak Mayıs 2023’te alınmış ve 2023/2024 yılbaşında uygulanmıştı.