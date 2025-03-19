Almanya’da inşaat izinleri arttı

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Wiesbaden’de bulunan Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre bu artış, 2022’nin başından bu yana kaydedilen en yüksek artış olarak dikkati çekti. Aralık ayında da yüzde 5,1’lik bir artış yaşanmıştı. Ancak bu artışa kadar, Nisan 2022’den itibaren başvurusu yapılan bina inşaat izinlerinin sayısı her ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş göstermişti. 2024 yılında yetkililer, sadece 215 bin 900 konut inşasına izin verdi. Bu, 2010 yılından bu yana görülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında özellikle tek ailelik evlerin sayısında önemli bir artış yaşandı. Bu kategorideki başvurular yüzde 21,7 artarak 3 bin 400’e yükseldi. Buna karşılık, iki ailelik evlerde yüzde 10,1’lik bir düşüş görüldü ve bu kategorideki başvurular bine geriledi. Yan yana çoklu binalarda ise yüzde 5,8’lik bir artışla 9 bin 800 konut inşasına izin verildi.

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HEDEFİN ALTINDA KALDI

Ancak emlak uzmanları, yayımladıkları bahar raporunda bu yıl bir trend değişimi beklemiyor. Uzmanların tahminlerine göre, 2024 yılında verilecek inşaat izinlerinin sayısı yaklaşık 210 bin civarında olacak. Bu, 2023 yılına kıyasla yüzde 45’lik bir düşüş anlamına geliyor. Emlak uzmanlarına göre, 2025 yılında sadece 230 bin yeni konut inşa edilebilecek. Bu rakam, görevden ayrılan federal hükümetin hedeflediği 400 bin konut hedefinin oldukça altında kalıyor. Son yıllarda yükselen faiz oranları ve pahalı yapı malzemeleri, birçok potansiyel inşaat sahibini caydırdı.