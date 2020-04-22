Almanya’da ilk test izni Türk Profesöre

PROF. Cichutek, aşının gelecek yılın ilkbaharında hazır olacağını belirtirken, testler üç aşamadan oluşacak. Birinci aşamada aşı gönüllü insanlar üzerinde denenecek. Daha önceki klinik araştırmalarda birinci test hayvanlar üzerinde deneniyordu. İkinci test, binlerce insan üzerinde yapılacak. Bu aşamada aşının koronaya karşı bağışıklık kazandırıp kazandırmadığı, etkileri belirlenecek. Ayrıca aşının dozu da tespit edilecek. Üçüncü aşamada ise 20 bin kadar hastada aşı test edilecek. Kitlesel denemede yan etkileri olup olmadığı incelenecek. Üç aşamadan sonra Paul Ehrlich Enstitüsü hızla testlerin düzgün yapılıp yapılmadığını inceleyecek ve aşıya başlanmasına buna göre izin verecek. Prof. Dr. Uğur Şahin, daha önce de eşi Özlem Türevi ile birlikte kansere karşı geliştirdikleri aşıyla kanser hastalarına umut olmuştu.