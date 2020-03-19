Almanya’da ilk sokağa çıkma yasağı Bavyera’dan

ALMANYA’da sokağa çıkma yasağı getirilen ilk yerleşim yeri olan Mitterteich’te 2 Nisan’a kadar kimse dışarıya çıkamayacak. Yasağa uymayanlara iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bölge Müdürü Wolfgang Lippert’in yazdığı bir mektuba göre, geçerli bir sebep olmadan evden çıkmak, ‘Enfeksiyondan Korunma Kanunu’ uyarınca yasaklandı. Tirschenreuth’un Yukarı Pfalz bölgesindeki Grossbüchlberg, Grossensterz, Gulg, Hammermühle, Kleinbüchlberg, Kleinsterz, Oberteich, Pechhofen, Pleussen ve Steinmühle bölgeleri yasaktan etkilenmeyecek. Kasabada şimdiye kadar 25 kişide kornonavirüs görülmüş, bunların 15’i hastanede karantinaya alınırken, diğerleri ise evlerinde tedavi görüyor.