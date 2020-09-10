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Avrupa
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı

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Almanya’da ilk kez Afrika domuz vebasına rastlandı
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Almanya Gıda, Tarım ve Tüketici Koruma Bakanı Julia Kölckner yaptığı açıklamada, Afrika domuz vebasının Polonya sınırı yakınlarında Brandenburg Eyaleti’nin Spree-Neisse bölgesinde ölmüş bir yaban domuzunda tespit edildiğini belirtti.

KLÖCKNER, Afrika domuz vebasının insanlar için bir tehlike oluşturmadığını ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğunu kaydetti. Afrika domuz vebasının ülkede yayılmasını engellemek için önlemlerin alınacağını aktaran Klöckner, bunun, etkilenen bölgede yolcu ve araç trafiğinin kısıtlanması, bölgenin kordon altına alınması, ölü hayvanların aranmasının artırılması ve avcılık faaliyetlerinin ve tarım arazisinin kullanımının kısıtlanması gibi tedbirleri içerdiği bilgisini paylaştı. Almanya’da, söz konusu domuz vebasına rastlanmasıyla domuz etinin ihraç edildiği ülkelerin kısıtlama getirmesinden endişe ediliyor. Alman hükümetinin, bu sebeple büyük miktarda domuz eti ihraç edilen Çin ve Avrupa gibi diğer ülkelerin yönetimleriyle temasa geçtiği bildirildi.

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