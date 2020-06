Almanya’da ikinci dalga korkusu: Et fabrikasında 400 yeni vaka

KORONAVİRÜS salgınını diğer ülkelere göre daha hafif yaşayan Almanya’da salgının yayılması önemli ölçüde yavaşladı. Ancak yer yer patlak veren yüksek sayıda yeni vakalar virüsün her an yeniden yayılma tehlikesini artırıyor. Önceki gün Berlin’in Neukölln semtinde göçmen kökenlilerin kaldığı bloklarda çıkan yeni vakaların ardından, şimdi de Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Gütersloh kentine bağlı Rheda Wiedenbrück’te Tönnies adlı domuz eti fabrikasında salı günü 128 kişide koronavirüs tanısı üzerine bin kişi test edildi. 400 yeni koronavirüs vakası çıktı. 500 test sonucu daha bekleniyor. Kriz masası olağanüstü toplandı. Kaymakam Sven Georg Adenauer, yeniden eski sıkı kısıtlama dönemine geri dönmek istemediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı.

İKİNCİ DALGA MI?

Almanya’da koronavirüs tedbirlerine göre son 7 gün içinde yüzbin nüfusa 50 yeni korona vakası çıkması durumunda eski önlemlere geri dönülmesi gerekiyor. Pazartesi günü Rheda Wiedenbrück’te yüzbin nüfusa düşen vaka sayısı 25.3 olarak belirlenmişti. Yeni vakalarla 50 sınırının aşılacağı tahmin ediliyor. Berlin’in Neukölln semtinde genellikle göçmen kökenlilerin kaldığı bloklarda önceki gün ortaya çıkan yeni vaka sayısı 70’e ulaştı. Bloklarda oturan 369 hane karantinaya alındı.