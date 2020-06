Almanya’da ikinci dalga korkusu

ALMANYA korona krizini hafif yaşadığı için sevinirken, bölgesel vakalar ikinci bir dalganın her an geleceği korkusuna yol açtı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde Rheda Wiedenbrück’te Tönnies et fabrikasında ortaya çıkan koronavirüs vakaları tehlikeli boyutta artıyor. Eyalet Başbakanı Armin Laschet, 6 bin 140 kişinin çalıştığı et fabrikasında 1553 çalışanda korona vakası tespit edildiğini açıkladı. Çalışanların aile çevresinde ne kadar insana daha bulaştığının tespit edilmeye çalışıldığını söyleyen Laschet, virüsü kontrol altına almak için bölgede mart ayındaki sıkı önlemlere geri dönme kararı aldıklarını açıkladı. Buna göre bölgede iki kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasak. Aynı haneden iki aile dışında buluşmalar da yasak. Tedbirler en az haziran ayı sonuna kadar geçerli ve uzatılabilecek. Kapalı spor salonları kapandı. Restoranlar açık, ama sosyal temas uygulaması geçerli. Otobüs seyahati yasak ve maske mecburiyeti var. Kısıtlamalar eyalette yaz tatili dönemine rast geliyor. 29 Haziran’da yaz tatili başlıyor. Seyahat yasağı yok, ama eyalet başbakanı Laschet seyahat etmeme ve bir kentten bir başka kente gitmeme çağrısında bulundu. Laschet, gelecek hafta tüm bakım ve huzurevlerinde yaşayanların yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya’daki et sektöründe çalışanlara Kovid-19 testi yapılacağını, bölgedeki halkın da gönüllü ve ücret ödemeden test yaptırma imkanına sahip olacağını dile getirdi. Usedom Adası’nda Gütersloh bölgesinden gelen iki turistten en kısa zamanda adayı terk etmeleri istendi. Robert Koch Enstitüsü, Gütersloh bölgesine araştırma amacıyla salgın uzmanları gönderdi.

7 BİNİ AŞKIN KARANTİNA

Gütersloh yakınlarında Warendorf’ta da Tönnies et fabrikası çalışanlarında 72 yeni vaka tespit edildi. Osnabrück ve civarında yine Tönnies çalışanları arasında 30 kişi karantina altına alındı. Gütersloh ve civarında 7 bini aşkın insan karantinada.

Magdeburg kentinde de 19 evde 523 kişi karantina altında.

Bu yeni vakaların hızla yayılması, ikinci dalganın yolda olduğu, her an Almanya’yı etkisi altına alabileceği endişelerini artırdı.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “İkinci bir dalganın geleceğinden eminim” diye konuştu ve insanları koronaya karşı kazanımları kolayca harcamamaya çağırdı. Söder hijyen kurallarına sıkı sıkıya dikkat edilmesini istedi.