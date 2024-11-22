İki tren çarpıştı! Biri ağır üç yaralı

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ALMANYA’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Köln ile Aachen arasındaki demiryolu hattında, bir yük treni ile inşaat treni gece saat 01.20 sıralarında çarpıştı. Olay yerine hemen acil yardım ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kerpen İtfaiyesi Sözcüsü’nün yaptığı açıklamaya göre, 10 vagon raydan çıktı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, demiryolu hattı tamamen ulaşıma kapatıldı. Ayrıca elektrik hattının da hasar gördüğü ve onarımın uzun sürebileceği ifade edildi. İlk müdahalenin ardından sabaha karşı kurtarma ekiplerinin sayısı azaltıldı.

TREN SEFERLERİNDE AKSAMALAR OLDU

Deutsche Bahn’dan yapılan açıklamaya göre, Köln-Aachen arasındaki yoğun kullanılan hatta çalışan ICE trenleri her iki yönde başka güzergâhlara yönlendirildi. Bu nedenle trenlerde yaklaşık 90 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Ayrıca bazı ICE seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Kesintinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Bu hatta Brüksel’e giden trenler de bulunuyor.