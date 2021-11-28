Almanya’da iki Omicron vakası görüldü

İlk kez Güney Afrika’da keşfedilen koronavirüsün Omicron varyantı Avrupa’da da yayılıyor. Almanya, İngiltere ve İtalya’nın ardındandan Çek Cumhuriyeti’nde de Omicron vakası olduğu açıklandı. Almanya’nın Bavyera eyaletinde iki kişide Omicron görüldü. Hollanda’da Güney Afrika’dan gelen yaklaşık 600 yolcudan 61’inin pozitif olduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında Omicron varyantı taşıyan olup olmadığı ise henüz belli değil.
Bavyera’da çarşamba günü Münih Havalimanı’ndan Almanya’ya giriş yapan iki yolcuda Omicron görüldü. Bavyera Eyalet Sağlık Bakanlığı bu kişilerin perşembe günü PCR test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde karantinaya girdiklerini açıkladı. Bakanlık, yeni virüs varyantı üzerine haberlerin çıkmasıyla iki kişinin varyantı taşıyıp taşımadıklarının belli olması için test yaptırdığını söyledi. Geçen pazar günü de Güney Afrika’dan Frankfurt Havalimanı’na gelen bir Alman yolcuda korona tespit edildi. Tam aşılı olan bu kişinin de Omicron olabileceği üzerinde duruluyor. Çek Cumhuriyeti’nde bir hastane de Namibya’dan gelen bir yolcunun korona varyantı Omicron taşıdığını doğruladı. Avusturya’da da bir kişide Omicron olabileceği şüphesi bulunuyor.
DSÖ, ‘ENDİŞE VERİCİ’ OLARAK SINIFLANDIRDI
Koronavirüs, bulaşma sırasında çeşitli mutasyonlara uğruyor ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Güney Afrika’da Perşembe günü B.1.1.529 (Omicron) varyantının keşfedildiği açıklandı. Güney Afrikalı bilim insanları varyantın şu an yaygın olan Delta varyantına göre daha bulaşıcı olabileceğini ve aşıların varyanta karşı etkinliğinin de daha az olabileceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, Yunan alfabesinde bir harf olan Omicron ile adlandırılan varyantı ‘endişe verici’ olarak sınıflandırdı. Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantın Avrupa Birliği içinde yayılma riskinin ‘yüksek’ ile ‘çok yüksek’ arasında olduğunu açıkladı. Belçika cuma günü Omicron vakasının ilk kez tespit edildiği Avrupa ülkesi olmuştu. Aralarında Almanya’nın da olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika’dan hava trafiğini kısıtlandırdı.
TÜRKİYE’DE RASTLANMADI
Omicron vakası Türkiye’de henüz tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan ‘Nu’ (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. ‘Nu’ varyantına rastlanmamıştır” dedi.