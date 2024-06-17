Almanya’da iflaslar artıyor!

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BU rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 26.5 arttı. 2020’nin ilk çeyreği, koronavirüs krizi sırasındaki özel düzenlemeler nedeniyle nispeten düşük iflas rakamları yaşanmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde en yüksek iflas, oran olarak 29.6 vakayla taşımacılık ve depolama sektöründe gerçekleşti. Bunu 23.5 vaka ile inşaat sektörü ve 23.0 vaka ile diğer iş hizmetleri takip etti.

2009’A KIYASLA DAHA AZ BEKLENİYOR

İflasların sayısı son zamanlarda aylık bazda da önemli ölçüde arttı. Mayıs 2024’te, bir önceki yıla göre yüzde 25.9 daha fazla iflas başvurusu yapıldı. Wiesbaden merkezli istatistik kurumuna göre, Haziran 2023’ten bu yana, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi. Uzmanlar, Almanya’daki kurumsal iflasların sayısının bu yıl toplamda yaklaşık 20 bine yükselmesini bekliyor. Federal İstatistik Ofisi 2023 yılı için toplam 17 bin 814 şirket iflası öngörmüştü. Beşte birlik bir artışa rağmen bu rakam uzun vadeli bir karşılaştırma yapıldığında krizli yıllara kıyasla oldukça düşük kaldı. 2009 yılında, mali ve ekonomik kriz sırasında Almanya’da yaklaşık 33 bin şirket iflas etmişti. Bu yıl da 2009’a kıyasla daha az iflas yaşanması bekleniyor.