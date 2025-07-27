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Almanya’da hükümete destek eriyor

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#Almanya#CDU/CSU#SPD
Almanya’da hükümete destek eriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 09:24

Almanya’da yaklaşık 80 gün önce göreve başlayan CDU/CSU ve SPD’li büyük koalisyon hükümetine yönelik halk desteği hızla azalıyor. ZDF televizyonu adına yapılan “Politbarometer” anketine göre, halkın sadece yüzde 49’u hükümetin çalışmalarını “olumlu” buluyor. Haziran ayı sonunda bu oran yüzde 60’tı. Hükümeti “olumsuz” bulanların oranı ise yüzde 41’e yükseldi.

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Kararsız seçmen oranının arttığı dikkat çekerken, önceki koalisyon olan SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan “Ampel” hükümeti, görev süresinin aynı döneminde daha yüksek destek görmüştü. Şubat 2022 sonunda halkın yüzde 64’ü SPD-Yesiller-FDP hükümetinden memnundu, sadece yüzde 26’sı memnun değildi.

Pazar günü seçim olsa CDU/CSU yüzde 27 oy alacak. Bu oran bir önceki ankete göre 2 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. Aşırı sağcı AfD ise oy oranını 2 puan artırarak yüzde 24’e yükseldi. SPD yüzde 15’te sabit kalırken, Yeşiller yüzde 1 kayıpla yüzde 11’e geriledi. Sol Parti (Die Linke) ise oylarını artırarak yüzde 11 seviyesine çıktı. Yeni kurulan BSW ve FDP ise yüzde 3’te kalarak Federal Meclis’e girmek için gerekli yüzde 5 barajını aşamadı. Diğer partilerin toplam oyu yüzde 6 olarak ölçüldü.

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22–24 Temmuz tarihleri arasında Mannheim merkezli Forschungsgruppe Wahlen tarafından yapılan ankete, Almanya genelinde 1.367 seçmen katıldı. Anketin istatistiki hata payı yüzde 2 ila 3 arasında değişiyor.

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#Almanya#CDU/CSU#SPD

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