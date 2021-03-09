Almanya’da hızlı test karaborsaya düştü

HIZLI testlerin satışına başlayan Aldi marketlerinin bazı şubelerinde testler, 15 dakika içerisinde alıcı buldu. İçinde 5 test bulunan bir paketin fiyatı yaklaşık 25 euro olarak belirlenirken, vatandaşlar sadece bir paket alabiliyor. Market zinciri Lidl’in çevrim içi sitesi, testlere olan yüksek talep nedeniyle kısa süreliğine devre dışı kaldı. Bazı kişilerin test kitlerini süpermarketlerden daha yüksek fiyatlarla Ebay üzerinden satışa sunduğu görüldü. Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü, 24 Şubat’ta, vatandaşlar tarafından uygulanabilen bu testlere ilk onayı vermişti. Hızlı testin pozitif çıkması halinde PCR testi ile doğrulanması gerekiyor.

ŞİRKETLER HIZLI TESTLERİ ARTIRSIN

Almanya’da iş dünyası da şirketlerdeki çalışanlarına daha fazla hızlı test sunmaya davet edildi. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Alman Sanayi Federasyonu, Almanya İşverenler Birliği ve Alman Zanaat Merkez Birliği’nden yapılan ortak açıklamada, daha fazla testin en azından hazirana kadar etkili bir köprü görevi göreceği belirtilerek, haziran ayına kadar çok sayıda vatandaşın virüse karşı aşılanacağına işaret edildi. Açıklamada, “Tüm vatandaşlara aşı uygulanmasına kadar federal ve eyalet hükümetlerinin test stratejisini tüm gücümüzle desteklemek istiyoruz” denildi. Testlerin finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, şirketler için de belirli hedefler verilmedi.