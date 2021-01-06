BAŞLANGIÇTA yaşanan aşı sıkıntısının üretim kapasitesinden kaynaklandığını belirten Spahn, “Almanya’da herkese yetecek kadar aşı olacak. Biz gerekli olandan daha fazla aşı siparişi verdik” dedi. Şubat başında Marburg kentinde Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği aşının ek üretime geçmesi için büyük bir çalışma yürütüldüğüne işaret eden Spahn, aşı üretiminin artacağını ve aşıların planlanandan daha erken gelebileceğini kaydetti. Aşı kampanyasının başladığı 27 Aralık’tan bugüne kadar 400 bin insana aşı yapıldığını açıklayan Spahn, eyaletlerin günde 250-300 bin arasında aşı yapma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Yeterli aşı geldiğinde aşı kampanyasının çok daha hızlı ilerleyeceğini belirten Spahn, bu konuda sabırsızlığa anlayış gösterdiğini, ama şu anda yetersiz aşı miktarı nedeniyle riskli gruplara öncelik tanındığını söyledi.

‘AYNI AŞI VURULACAK’

Spahn, koronavirüse karşı iki kez aşılama yapılacağı için bir kişiye birincide farklı, ikincide farklı aşı vurulup vurulmayacağı sorusuna, ise şu cevabı verdi: “Aşı komisyonu bunu kesinlikle tavsiye etmiyor. Birincide hangi aşı yapıldıysa, ikincide de aynı aşı en doğrusu.” Yeni aşılara da onay verilmesi durumunda insanların aşı türünü seçip seçemeyeceği sorusuna Spahn, “Yeterli aşı olunca bu imkân elbette tanınır” yanıtını verdi. Ama aşının yetersiz olduğu şu durumda aşı türü seçmenin zor olduğunu söyledi. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Amerikan şirketi Moderna aşısına onay vermesi üzerine Bakan Spahn, bu durumda gelecek hafta Moderna aşılarının Almanya’ya gelebileceğini söyledi. Ancak tam bir tarih ve rakam vermedi. AB Komisyonu, 26 AB ülkesi için Moderna’dan 160 milyon doz aşı siparişi verdi. Almanya buna ek olarak Moderna aşısından 50 milyon doz siparişi verdi. Ancak Moderna başlangıçta AB’nin sipariş verdiği aşıdan 2 milyon doz gönderebilecek.