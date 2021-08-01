Almanya’da her beş gençten biri ilk aşısını oldu

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya nüfusunun yüzde 61.6’sının en az bir kere aşılandığını söyledi. Nüfusun yüzde 52’sinin tamamen aşılandığını belirten Bakan, 12-17 yaş arası grupta beş kişiden birinin ilk aşısını olduğunu bunun da 900 bin kişiye tekabül ettiğini ifade etti ve her isteyene yetecek kadar aşı bulunduğunu söyledi.

MAYISTA ONAYLAMIŞTI

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech/Pfizer aşısını 12 yaşından büyükler için mayıs ayında onaylamıştı. Almanya’da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) ise çocukların ve gençlerin ancak bir rahatsızlıkları olduğu takdirde ve Kovid-19’u ağır geçirme riskleri varsa aşı olmalarını tavsiye etmişti. Bunu da henüz aşıya yönelik yeterli verinin bulunmamasıyla gerekçelendirmişti.

GENÇLER MUSTARİP OLABİLİR

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar da gençlerin daha çok aşılanması için çağrıda bulunuyor. SPD’nin Eş Genel Başkanı Saskia Esken, “Çoğu çocuğa ve gence virüs çok zarar vermeyebilir ancak onlar da uzun Kovid’den (long covid) yani hastalığın uzun süren etkilerinden mustarip olabilirler” dedi. Esken, mobil aşı araçlarının okullara gönderilmesi ve çocuklara aşı sunması gerektiğini savundu.

‘EBEVEYNLERİYLE BİRLİKTE BU KARARI VEREBİLİRLER’

Esken ve SPD’nin Başbakan adayı Olaf Scholz, Daimi Aşı Komisyonu’nun bu konuda tavsiyesi bulunmasa da genç insanların aşılanıp koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için çağrı yaptı. Scholz, “Aşılar onaylandı ve erişime açık. 15 yaşındakilerin ebeveynleriyle birlikte bu kararı verebileceklerine inanıyorum” dedi. Almanya’da çocuklar ve gençler, ailelerinin onayı ile birlikte talep ettiklerinde aşı olabiliyor.