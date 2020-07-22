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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:40,Son Güncelleme:

Almanya’da her beş çocuktan biri yoksul

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Almanya’da her beş çocuktan biri yoksul
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Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre iki milyon 800 bin küçük çocuk ve ergen yoksulluk içinde büyüyor. Yaklaşık 13 milyon 500 bin çocuk ve gencin Almanya’da yaşadığını gözönünde bulundurunca her beş çocuktan biri çocukluk ve ergenlik dönemini fakirlik içinde geçiriyor.

BERTELSMANN Vakfı’nın yaptığı araştırmaya göre her yedi çocuktan biri ise fakirlik sınırı altında yaşıyor. Vakıf tarafından hazırlanan raporda 18 yaş altındaki gençlerin yüzde 21’inin yoksul olduğu kaydedilirken “Almanya’da yıllardan beri süren çocukların yoksulluğuyla mücadele konusu toplumun önemli sorunlarından biridir” görüşüne yer verildi.

Almanya’da her beş çocuktan biri yoksul

Raporda koronavirüs nedeniyle yoksulluğun arttığı da kaydedilirken, bölgeye göre yoksulluğun farklılık gösterdiği de vurgulandı. Yoksulluktan en çok etkilenen eyaletlerin Berlin ve Bremen olduğu belirtilirken, en az olumsuz etkilenen eyaletlerin ise Bavyera ve Baden Württemberg olduğu kaydedildi.

Almanya’da her beş çocuktan biri yoksul

AĞIR SONUÇLAR DOĞURUYOR
Vakıf, araştırma sonucunun değerlendirdiği raporunda yoksul büyüyen çocukların hayatları boyunca bu durumun ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldıklarına da dikkat çekti. Çare bulunamayan yoksulluk nedeniyle çocukların gelişimini yeteri kadar tamamlayamama, ülkenin ekonomik refahından yararlanamama ve eğitim şansını kullanamama gibi ciddi sorunlar yaşadıklarına da vurgu yapıldı. Raporda yoksulluk içinde büyüyen çocukların üçte ikisinin yılda bir hafta bile aileleriyle tatil yapamadıkları yer alırken, dar gelirli ailelerin çocuklarının maddi yetersizlikler nedeniyle ayda bir kez sinemaya bile gidemedikleri kaydedildi.

Almanya’da her beş çocuktan biri yoksul

ALMANYA’DA YOKSULLUK SKANDAL
Sol Parti Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Dietmar Bartsch “Zengin ülkemizde yoksulluk çeken çocukların varlığı bir skandal. Yoksulluk çocukların geleceğini engelliyor” dedi. Bartsch, federal hükümetlerin ve Angela Merkel’in bu konuda bir iyileştirme yapamamasını ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirdi. Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Jörg Draeger de Kovid-19’un yoksullukta önemli bir artış riskini beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, “Pandeminin sonuçları özellikle dezavantajlı çocukların ebeveynlerini zorladı. Daha çok yarı zamanlı çalıştılar veya işlerini ilk kaybeden oldular. Çocuklarda yoksulluğu önlemek özellikle pandemi döneminde siyasi bir öncelik haline gelmelidir” dedi.

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