Almanya’da her 4 kişiden biri göçmen kökenli

Haberin Devamı

GÖÇMEN kökenli nüfusun yüzde 53’ü (neredeyse 11.8 milyon kişi) Alman vatandaşlığına ve yüzde 47’si yabancı vatandaşlığa (neredeyse 10.6 milyon kişi) sahip. Göçmen kökenli yabancı nüfusun ezici çoğunluğu kendi kendine göç etmiş (yüzde 84). Göçmen kökenli Almanlar arasında bu oran yüzde 43. Göçmen kökenlilerin geldikleri ülkelere göre oranları ise şöyle; Türkiye (yüzde 12), Polonya (yüzde 10), Rusya Federasyonu (yüzde 6), Kazakistan (yüzde 6) ve Suriye (yüzde 5). 2021’de Almanya’da yaşayan göçmen kökenli kişilerin yüzde 1’i veya 308 bini Ukraynalıydı ve büyük çoğunluğu (yüzde 82) kendi kendilerine göç etmiş ve ortalama 19 yıl Almanya’da yaşamıştı. Son zamanlardaki mülteci göçü nedeniyle Ukraynalı göçmen geçmişine sahip kişilerin sayısı gelecekte önemli ölçüde artabilir.

Haberin Devamı

YARISI EVDE ALMANCA KONUŞUYOR

Göçmen kökenli 22.3 milyon kişiden 7.2 milyonu (yüzde 32) evde sadece Almanca, 3.1 milyonu (yüzde 14) ise ağırlıklı olarak Almanca konuşuyor. Bu da tüm göçmen geçmişine sahip insanların neredeyse yarısının sadece veya ağırlıklı olarak Almanca konuştuğuna işaret ediyor. Almanca dışında en çok konuşulan diller; Türkçe yüzde 8, Rusça yüzde 7 ve Arapça yüzde 5. Göçmen kökenli insanların neredeyse yarısı (yüzde 49) çok dilli ve evde hem Almanca hem de en az bir başka dil konuşuyor. Bu, göçmenlik geçmişi olmayan kişilerin yalnızca yüzde 2’si için geçerli.

İKİNCİ BÜYÜK GRUP ASYA’DAN GELENLER

Almanya’da göç veya göçmen kökenli grubun yüzde 62’si bir başka Avrupa ülkesinden gelip yerleşen veya ailesi yerleşmiş olup da Almanya’da doğanlardan oluşuyor. Bu da göçmen kökenliler arasında 13 milyon 900 bin kadarlık bir kesimin Avrupa’dan geldiği anlamını taşıyor. Bunlardan 7 milyon 500 bininin kökeni Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelmiş olanlar oluşturuyor. Göç kökenliler arasında ikinci büyük grubu Asya’dan gelenler oluşturuyor. 5 milyon 100 bin ile Asya ülkelerinden göç edenler veya onların evlatları veya torunları oluşturuyor. Bu da göçmen kökenlilerin yüzde 23’üne tekabül ediyor. Asya ile kastedilenler arasında uzak doğu ve Ortadoğulu olanların sayısı 3 milyon 500 bin civarında kaydediliyor. Afrika ülkelerinden gelen göçmen kökenlilerin sayısı da 1 milyon 100 bin olarak açıklandı. Bu da yine göçmen kökenlilerin yaklaşık yüzde 5’i anlamına geliyor. Kuzey, Orta ve Güney Amerika ile Avusturalya’dan gelenlerin toplamının ise 700 bin civarında olduğu, bunun da göçmenlerin yüzde 3’üne tekabül ettiği haber veriliyor.

Almanya’da bir kişinin göçmen kökenli olarak tanımlanabilmesi için ya kendisinin ya da ebeveynlerinden birinin Alman vatandaşı olmaması gerekiyor. Sonradan Alman vatandaşı olanlar için bu kavram bazen kültürel bazen de coğrafi ipucu vermesi amacıyla, geldiği ülke veya kültür ile beraber anılarak kullanılıyor. Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçenlerde örneğin “Türkiye kökenli Alman vatandaşı” ibaresi yaygın şekilde tercih ediliyor.