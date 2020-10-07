Almanya’da her 24 dakikada bir aşırı sağ saldırısı yaşanıyor

ALMANYA Uyum Vakfı ‘MeineStimmeGegenHass’ (IrkçılığaKarşıSesimiYükseltiyorum) hashtag’iyle ırkçılığa, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı bir kampanya başlattı. Kampanyaya ünlüler de destek verdi. Kampanyayı dün Berlin’de tanıtan Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff insanların kafasında duvar ve sınırların giderek arttığını, birçok insanın sosyal medyada yabancılara karşı açıkça kin kustuğunu belirtti ve bunu gören Almanya Uyum Vakfı’nın toplumun bütünlüğünü korumak için bu kampanyayı başlattığını vurguladı.

NEFRETE KARŞI MÜCADELE

Kampanya boyunca otobüs, metro, tramvay duraklarına 5 bin civarında afişler asılacağını, televizyon kanallarında spotlar yayınlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Wulff, Almanya’da son zamanlarda yaşanan aşırı sağ teröre karşı artık yasın yeterli olmadığını belirtti. Wulff “Nefrete karşı daha fazla mücadele etmeliyiz. Yoksa terör saldırıları yine yaşanabilir. Biz yine acaba önlemek için yeterli çalıştık mı diye sormaya devam ederiz” dedi.

SEEHOFER’IN RAPORUNU ELEŞTİRDİ

Toplumun her alanında ırkçılığın olduğuna dikkat çeken Wulff, “Poliste hiç olmadığını söylemek tamamen maceracılık olur” diyerek, dolaylı yoldan Federal İçişleri Bakanı Seehofer’ın güvenlik birimleri içinde aşırı sağ olaylar üzerine hazırlattığı iç raporu eleştirdi. Wulff güvenlik birimlerinde aşırı sağın dışarıdan bağımsız olarak araştırılmasının önemini vurguladı. İçeriden hazırlanan raporlarda bazı olayları örtbas etme tehlikesinin yüksek olduğuna vurgu yapan Wulff, güvenlik birimlerine dışarıdan bir gözle bakan raporun polise güveni daha da artıracağını kaydetti.

ANNENİN SESİ KULAKLARIMDA

Hükümetin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann Mauz, Almanya’da her 24 dakikada bir aşırı sağ saldırı yaşandığına dikkat çekti ve “Bu açıkça şunu gösteriyor: Evet Almanya’nın bir aşırı sağ ve ırkçılık sorunu var. Burada herkese kararlıca karşı durmak için sorumluluk düşüyor” diye konuştu. Şubat ayında Hanau’da ırkçı saldırıda oğlunu kaybeden bir annenin sözlerinin halen kulaklarında olduğunu söyleyen Bakan Widmann Mauz, annenin “Oğlum boşuna ölmüş olmasın. Irkçılık başka aileleri daha vurmasın” sözlerini anımsattı. “Susmak artık opsiyon değil” diyen Widmann Mauz, ırkçılığın köküne inmek gerektiğini vurguladı.

ALMANYA İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE

Kampanyayı mali olarak da destekleyen Federal Eğitim Merkezi Başkanvekili Cemile Giousouf “Aşırı sağ Almanya için en büyük tehlike” dedi. Kampanyayı 7.2 milyon üyesi olan Alman Futbol Federasyonu da destekliyor. Federasyon Başkanı Fritz Keller “Tüm insanları şiddete, nefrete ve kıskançlığa karşı mücadeleye çağırıyoruz” diye konuştu.