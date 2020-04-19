Almanya’da hayat normale dönüyor

ALMANYA’da koronavirüs ile mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin gevşetilmesine yönelik açıklanan kararlar yarından itibaren uygulanacak. 800 metrekareden küçük mağazalar ve işletmeler kepenklerini açacak. Ülkede hayat da böylece normale dönmeye başlayacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iflasını önlemek amacıyla mağazaların faaliyetlerine sıkı kurallar altında izin verildi. 20 metrekareye bir müşteri kuralı işletilecek. Mağaza sahipleri dükkânlarının yeniden açılmasına sevinirken, uzmanlar ilk hafta halkın mağazalara hücum edeceği yönündeki beklentilerin boşa çıkacağını, bir hafta sonra eski müşteri seviyesine ulaşabileceği tahmin ediyorlar. Hükümet tamirhaneleri, kitapçıları ve bisiklet mağazalarını ise metrekare sınırlamasından muaf tuttu.

TÜM EYALETLERDE UYGULAMA AYNI DEĞİL

Hükümetin aldığı karara tüm eyaletler uymuyor. Bazı eyaletlerde 800 metrekareden büyük olan mağazaların da belli şartlar altında açılmasına izin veriliyor. Rheinland Pfalz, Hessen ve Saarland eyalet hükümetleri büyük mağazaların dükkânlarını 800 metrekare ile sınırlamaları durumunda yarından itibaren kapılarını açmalarına olanak tanıdı. Alışveriş merkezlerinin kapalı kalması yönünde karar alınmasına rağmen Branrdenburg ve Aşağı Saksonya eyalet hükümetleri AVM’deki 800 metrekareden küçük dükkânların ve mağazaların açılmasına izin verecek. Berlin ve Brandenburg’da mağazalar pazartesi yerine çarşamba günü açılacak. Thüringen’de ise 27 Nisan’da dükâanların faaliyete geçilmesi kararlaştırıldı. Koronavirüsten en çok etkilenen eyaletlerin başında gelen Bavyera’da yarın bahçe ve inşaat malzemeleri satan dükkânlar kapılarını açacak. Bir hafta sonra da tamirhaneler, bisikletçiler ve kitapçıların açmasına izin verilecek.

DERS BAŞI BAŞLIYOR

Almanya’da okullar da kademeli olarak ders başı yapıyor. Federal hükümet ve eyalet hükümetleri geçen hafta, 4 Mayıs’tan itibaren okulların kademeli olarak açılmasını karara bağlamıştı. Ancak kimi eyaletler daha erken okulları açma kararı aldı. Berlin, Brandenburg ve Saksonya’da yarın okulların bir kısmı kapılarını açıyor. Lise bitirme sınavı olarak bilinen Abitur sınavına hazırlanan öğrenciler bu eyaletlerde yarından itibaren okula gidecek. Berlin’de 10. sınıflar 27 Nisan’da, ilkokul son sınıf öğrencileri de 4 Mayıs’ta sınıflarda olacak. Diğer eyaletlerin bir kısmı 27 Nisan’da okulları yine kademeli olarak açacak. Büyük bölümü ise 4 Mayıs’ta derslere başlayacak.

