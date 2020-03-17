Almanya’da hayat boyut değiştirdi

ALMANYA’da emniyet, sağlık, itfaiye ve kamu idaresi gibi alanlarda çalışanların küçük yaştaki çocuklarına bakım hizmeti verilirken diğer sektörlerde çalışan milyonlarca ebeveyn çocuklarının bakımına kendi çözüm bulmak zorunda kaldı. Özellikle de işe gitmek zorunda olan çalışanlar çocuklarını bırakacak yer konusunda ciddi sıkıntı yaşadı. TÜRK MARKETLERİNDE KOLONYA KALMADI

Alışveriş mağazalarının bulunduğu caddelerde in cin top oynuyor. Gün boyunca büyük kalabalıkların olduğu caddeler yerini sessizliğe bırakmış. Hayalet şehri andıran bu sessizlik küçük kasabalarda da böyle, Berlin ve Hamburg’da da. Açık olan marketlerde ise temizlik ürünleri bulmak zor. Türklerle birlikte Almanlar da kolonyaya ilgi gösterince, Türk marketlerinde kolonya tükendi. SPORA BİLE ARA VERDİLER

Eğenlence yerlerinin kapanması üzerine insanlar parklara yöneldi. Buralarda da insanlar mümkün olduğu kadar birbirlerine yaklaşmamaya özen gösteriyorlar. Sağlık için spor yapanların büyük kısmı da çalışmalarına ara verdi. Sokaklarda koşan veya yürüyüşe çıkanların sayısı da gözle görülür derecede azaldı. Fabrikalarda ve bürolarda yan yana çalışanlar da tedirgin. Bürolarda çalışanların büyük bölümü evden işleri yürütmeye başladı. Böylece hem işlerin aksaması önleniyor hem de çalışanların birbirlerine hastalık bulaştırmalarının önüne geçiliyor. Ancak çocukluların evde çalışması verimlerini düşürüyor. TATİLCİLERİN HAYAL KIRIKLIĞI

Yaklaşan Paskalya Bayramı nedeniyle tatil planı yapanlar hayal kırıklığı yaşıyor. Havaalanlarında hizmetler neredeyse durma noktasında. Tur şirketleri çalışmalarına ara verdi. Hal böyle olunca da tatil için planlar iptal edildi. Almanya’da şu sıralar barınma olanaklarından sadece acil durumdakiler faydalanabiliyor. Turistlere hizmet sunulmuyor.