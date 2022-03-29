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Almanya’da havalar soğuyacak

#Almanya Meteoroloji Dairesi#Hava Sıcaklığı#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da havalar soğuyacak

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) tarafından yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Bazı bölgelerde ise yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlarla birlikte Sahra Çölü’nden gelen toz bulutunun etkili olacağı belirtiliyor.

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UZUN süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılıman bahar havası, yerini kış havasına bırakıyor. DWD tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren alçak bölgelerde yoğun yağmur beklenirken, hava sıcaklığı ise eksi derecelere düşecek. 400 metrenin üzerinde bulunan bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak. Diğer yandan iki hafta öncesinde olduğu gibi Sahra Çölü’nden geldiği belirtilen kırmızı toz bulutu gözlemlenecek. DWD raporuna göre 1 Nisan’dan itibaren de kuzey bölgelerinden başlayarak tüm Almanya’da kış atmosferi hâkim olacak. Özellikle sabah saatlerinde buzlanma tehlikesine karşı uyarıda bulunan yetkililer, sürücülerin dikkatli olmasını, ayrıca kış lastiklerinin değiştirilmemesini istedi. Sert hava koşullarının yaklaşık 10 gün sonra tekrar mevsim normallerine dönmesinin beklendiği duyuruldu.

 

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#Almanya Meteoroloji Dairesi#Hava Sıcaklığı#AVRUPADAN HABERLER

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