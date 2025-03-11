Almanya’da hava trafiği açıldı

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Ülkenin en büyük havalimanlarından Frankfurt Havalimanı, uçuş operasyonlarının sabah 05.00’ten itibaren normal şekilde devam ettiğini duyururken, Berlin Havalimanı’nda uçuşlar sabah 05.30’da başladı. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı kamu çalışanları ile yer hizmetleri personelinin 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmişti. Tüm gün iş bırakma eylemi ülkenin en işlek havalimanları Frankfurt ve Münih’in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında gerçekleşmişti. Ülkede 11 havalimanındaki grevinin yanında Ver.di’nin çağrısı üzerine Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında çalışan güvenlik personeli de ücret anlaşmazlığından dolayı 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. Alman Havalimanları Birliği (ADV) tahminlerine göre, ülke çapında 3 bin 500’den fazla uçuş iptal edildi ve yaklaşık 560 bin yolcu bu iptallerden etkilendi.