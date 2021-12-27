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Almanya’da hastaneler alarm veriyor

#Hastane Barometresi#RND#Koronavirüs
Almanya’da hastaneler alarm veriyor

Açıklanan bir rapora göre Almanya’daki hastaneler ekonomik açıdan son 20 yılın en kötü günlerini yaşıyor. Her beş hastaneden dördünde personel sıkıntısı olduğu belirtiliyor.

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ALMAN Hastaneler Enstitüsü’nün hazırladığı Hastane Barometresi adlı rapora göre Almanya’da hastanelerdeki ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı olarak yaşanan personel açığı alarm verici düzeyde. Almanya’daki hastanelerin yüzde 60’ının 2021 yılını ekonomik kayıpla kapatacağı belirtilen raporda, hastanelerin içinde bulunduğu durumun son 20 yıldır yaşanmadığı kadar kötü olduğu tespiti yapıldı. Alman Yazı İşleri Ağı (RND) adlı oluşuma bağlı gazetelerde yayımlanan raporda, Almanya’daki her beş hastaneden dördünde yoğun bakım sersivleri de dahil olmak üzere farklı birimlerde personel açığı bulunduğu aktarıldı.

EKONOMİK KAYILARIN NEDENİ PANDEMİ
Hastanelerdeki ekonomik açıdan yaşanan kötüleşmenin pandemiyle bağlantılı olduğu ifade edilen raporda, koronavirüs salgını nedeniyle planlanan çok sayıda ameliyatın ertelendiği ve çok sayıda kişinin de enfeksiyon korkusuyla doktor kontrollerini yaptırmadığı kaydedildi. Raporda bu durumun da hastanelerde maddi kayıplara sebep olduğuna işaret edildi. Raporda hastanelerde halihazırda 22 bin 300 bin kadronun açık olduğu ve bu personel açığının 2016 yılındakinden üç kat fazlasına tekabül ettiği ifade ediliyor. Rapordaki verileri değerlendiren Alman Hastaneler Derneği Başkanı Gerald Gass, personel açığının sağlık politikasının siyasetin öncelikli gündemi olması gerektiğini gösterdiğini belirterek, verilerin hastanelerdeki durumun önümüzdeki yıl da düzeleceğini göstermediğine işaret etti.

KISA VADEDE İYİLEŞME BEKLENTİSİ YOK
Personel açığının önümüzdeki yıl da devam edeceği kaydedilen raporda, önümüzdeki üç yıl içinde her iki hastaneden birinde personel sıkıntısının giderilemeyeceği tahmin ediliyor. Rapora göre 2022 yılında hastanelerin sadece yüzde 22’sinde ekonomik durumun iyileşmesi bekleniyor. Raporda şu anda hastanelerin sadece yüzde 11’ninin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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#Hastane Barometresi#RND#Koronavirüs

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