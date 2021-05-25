Almanya'da Hansi Flick dönemi

Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne Bayern Münih'ten ayrılan Hansi Flick'in getirildiğini açıkladı. Euro 2020'nin ardından görevden ayrılacak Joachim Löwü'ün yerine işbaşı yapacak Flick ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bayern Münih ile 2019'da sözleşme imzalayan Flick, aralarında iki Almanya Ligi ve bir de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 kupa kazanmıştı.

Bayern Münih'ten Sportif Direktör Hasan Salihamidzic'le transferler konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu yüzden ayrılık kararı aldığı basına yansıyan Flick, Almanya'nın kazandığı 2014 Dünya Kupası'nda ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Joachim Löw'ün teknik direktörlüğünü yapmıştı. Aralık ayında Almanya, İspanya'ya Uluslar Kupası'nda 6-0 yenilirken; Almanya tarihinin en ağır yenilgisi yaşanmıştı.

2024 Avrupa Şampiyonası'na Almanya ev sahipliği yapacak.