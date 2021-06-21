MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da Hamas bayrağı yasaklanacak
GeriAvrupa Almanya’da Hamas bayrağı yasaklanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 21.06.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Almanya’da Hamas bayrağı yasaklanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da Hamas bayrağı yasaklanacak

Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis grupları, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bayrağının yasaklanması konusunda uzlaştı.

Welt gazetesindeki habere göre, CDU/CSU ile SPD, Alman Ceza Kanunu’nun anayasaya aykırı oluşumlara propaganda yasağını düzenleyen 86’ncı maddesine ilave yaparak Hamas bayrağını yasaklamayı hedefliyor. Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, “Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz” ifadesini kullandı. Thorsten Frei getirilecek yasak ile ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlara açık bir destek mesajı vermiş olacaklarını belirtti. Düzenleme talebinin gelecek hafta Federal Meclis’e gönderilmesi bekleniyor. Avrupa Birliği 2001 yılında Hamas’ı ‘terör örgütleri’ listesine almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi