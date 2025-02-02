Almanya’da halk sokağa indi! ‘Faşistlerle...’

Ahmet KÜLAHÇI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:14
Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU’nun düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacıların sınır kapılarından geri çevrilmesiyle ilgili önergenin oylamasında sağ popülist AfD’yle ‘dolaylı iş birliği’ yapmasına tepkiler devam ediyor. Almanya’nın birçok kentinde halk sokağa çıktı, AfD ile dolaylı da olsa iş birliği yapılmasını protesto etti.
Hamburg, Köln, Stuttgart, Essen, Karlsruhe ve Leipzig başta olmak üzere dün ülkenin çeşitli kesimlerinde gösteriler düzenlendi. Hamburg’da düzenlenen gösteriye 80 bin kişi katılırken, Stuttgart’ta 44 bin, Leipzig’de 15 bin, Essen’de 14 bin kişi “Faşistlerle iş birliğine son!” sloganları atarak, demokrasiyi devre dışı bırakmayı hedefleyen AfD ile ‘dolaylı da olsa’ iş birliği yapılmasının ülkeyi çıkmaza sürükleyeceği tehlikesine dikkati çektiler.‘SÖZÜNDE DUR MERZ’
Eski Doğu Almanya
sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya’nın Leipzig kentinde düzenlenen gösteride, “Kim faşistlerle iş birliği yaparsa bizi karşısında bulur” sloganları atılırken, aynı zamanda CDU Genel Başkanı olan CDU/CSU Başbakan adayı Friedrich Merz’e “AfD ile kesinlikle iş birliği yapmayacağınız konusunda söz verdiniz. Sözünüzde durun!” çağrısında bulundu. Göstericiler ellerinde “Kundakçı yerine yangın duvarı”, (Brandmauer statt Brandstifter), “Bir Merz, bir sözünden cayma” (Ein Merz, Ein Wortbruch), “Irkçılığa yer yok” (Kein Platz für Rassismus) yazılı pankartlar taşıdılar.