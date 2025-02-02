Almanya’da halk sokağa indi! ‘Faşistlerle...’

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Hamburg, Köln, Stuttgart, Essen, Karlsruhe ve Leipzig başta olmak üzere dün ülkenin çeşitli kesimlerinde gösteriler düzenlendi. Hamburg’da düzenlenen gösteriye 80 bin kişi katılırken, Stuttgart’ta 44 bin, Leipzig’de 15 bin, Essen’de 14 bin kişi “Faşistlerle iş birliğine son!” sloganları atarak, demokrasiyi devre dışı bırakmayı hedefleyen AfD ile ‘dolaylı da olsa’ iş birliği yapılmasının ülkeyi çıkmaza sürükleyeceği tehlikesine dikkati çektiler.