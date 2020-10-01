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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Almanya’da H&M’ye, 35.3 milyon euro ceza

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Almanya’da H&M’ye, 35.3 milyon euro ceza
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Almanya’da Veri Koruma Otoritesi, İsveçli perakende giyim şirketi Hennes&Mauritz’e (H&M), Almanya’daki bazı çalışanlarının özel hayatlarının gözetlediğinin tespit edilmesinin ardından 35.3 milyon euro idari para cezası verdi.

HAMBURG eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Almanya’da Nürnberg’deki bir müşteri hizmetleri merkezinde şirket yöneticilerinin, çalışanların ‘aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan’ özel bilgilerini topladığının ortaya çıkarılmasından sonra 35.3 milyon euro idari para cezası verildiğini belirtti. Caspar, çalışanların özel hayatlarıyla ilgili ayrıntıların elde edilmesi ve bunların saklanmasının, ‘çalışanların haklarına özellikle tecavüz’ olduğunu kaydetti.
H&M de yaptığı açıklamada, Nürnberg’deki veri toplama uygulamalarının şirketin yönetmeliklerinde olmadığını belirterek, çalışanlardan özür diledi. Şirket, Veri Koruma Otoritesi tarafından verilen cezanın inceleceğini bildirdi.

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