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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Almanya’da günlük vaka sayısı 2 bini geçti

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Almanya’da günlük vaka sayısı 2 bini geçti
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Robert Koch Enstitüsü’nünün verdiği bilgiye göre, son 24 saat içinde Almanya’da 2 bin 197 koronavirüs hastası tespit edildi.

NİSAN ayı sonunda 2 bin rakamlarında seyreden vaka sayısı, geçen ağustos ayında bir kez 2 bin 34’e çıkmıştı. Onun dışında hep 2 bin rakamının altında seyrediyordu. Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği bilgiye göre ülkede koronadan ölenlerin sayısı ise 9 bin 371’e yükseldi. Koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk günden bugüne 265 bin 857 hasta görülürken, iyileşenlerin sayısı ise 237 bin 300 olarak açıklandı.

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