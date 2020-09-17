Almanya’da günlük vaka sayısı 2 bini geçti

NİSAN ayı sonunda 2 bin rakamlarında seyreden vaka sayısı, geçen ağustos ayında bir kez 2 bin 34’e çıkmıştı. Onun dışında hep 2 bin rakamının altında seyrediyordu. Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği bilgiye göre ülkede koronadan ölenlerin sayısı ise 9 bin 371’e yükseldi. Koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk günden bugüne 265 bin 857 hasta görülürken, iyileşenlerin sayısı ise 237 bin 300 olarak açıklandı.