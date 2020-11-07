Almanya’da günlük hayatın hızı kesildi

NERELER KAPANACAK?

* Kamusal alanda iki haneden olmak üzere en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Yeni önlemler paketinde bu konudaki şu ifadeler yer aldı: “Gerek kamusal alanda gerekse özel mekanlarda, eğlence amaçlı buluşmalar, pandeminin ülkemizde yol açtığı büyük orandaki sağlık riski nedeniyle kabul edilmez bir durum teşkil etmektedir. Federal ve eyalet yönetimleri, sosyal mesafenin korunması konusunda birlikte hareket edecek ve denetimleri artıracaklar.”

* Diskolar, barlar, kulüpler ve restoranlar bir ay süreyle kapalı kalacak.

* Güzellik ve masaj salonları, spor salonları, kumarhaneler, genelevleri, müze, tiyatro, opera veya sinema gibi kültürel amaçlı mekânlar da kapılarını müşterilerine kapatacak.

* Amatör spor kulüpleri, gerek kamusal gerekse özel alanlardaki faaliyetlerini durduracak. Spor tesisleri, yüzme havuzu ve spa amaçlı sağlık ve dinlenme tesisleri, kapalı kalacak.

* Sosyal mesafeyi koruma şartıyla açık havada ferdi sportif faaliyetler serbest kalacak.

* Otellerde ve pansiyonlarda konaklamaya sadece iş gezisi gibi zorunlu hallerde izin verilecek, Turistik amaçlı konaklamalara izin verilmeyecek.

* İşletmeler evden çalışmayı teşvik edecek (Homeoffice)

* Hükümet kapatılan işletmelere mali destek verecek. Bir önceki yıl aynı ay elde ettikleri kazancın yüzde 75’ine varan miktarda para ödeyecek.

NERELER AÇIK KALACAK?

* Okullar ve kreşler açık kalacak. Ancak eyalet yönetimleri virusün yayılmaması için ek tedbirler alacak.

* Berberler ve kuaför salonları açık kalacak. Ancak buralarda hijyen kuralları sertleştirilecek.

* Tamirciler açık kalacak.

* Tıbbi açıdan gerekli olan fizyoterapi gibi sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezler, hastalara hizmet sunmaya devam edecek.

* Restoran ve barlara, perakende satışlarına izin verilecek.

* Süpermarketler ve dükkânlar hijyen kurallarına uymak koşuluyla açık kalabilecek.

* Mağazaların önünde kuyrukların oluşmaması için, müşteriler her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde içeri alınacak.

ENERJİ TASARRUFU

Binalardaki enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen Bina Enerji Kanunu, bu ay itibariyle yürürlüğe girdi. Konulan hedefe ulaşmak için, enerji tasarrufu sağlayan teçhizatların alımı ve ısı kaybını önleyen bina kaplamalarına teşvik verilecek. Federal hükümetin uygulamaya koyduğu iklimi koruma programı kapsamında yürürlüğe giren bu kanun kapsamında, bina alım ve satımında, satıcıların veya emlakçıların, satışa sunulan konutun enerji tüketim belgesini ibraz etmeleri gerekiyor. Noter huzurundaki satış işlemi için söz konusu evrakın alıcıya teslim edilmesi zorunlu hale getirildi. Ev ve konut tadilatları, bundan böyle yetkililerden danışmanlık hizmeti doğrultusunda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca 2026 yılından sonra yakıt kaynağı fuel oil ve kömür olan kalorifer sistemlerine kısıtlamalar getirilecek.

NUTRI-SCORE ETİKETİ

Hangi gıdanın sağlıklı beslenmeyi desteklediğini artık ambalajına ilk bakışta anlayabileceksiniz. Çünkü 1 Kasım’dan itibaren Almanya’da gıda üreticileri, ürünlerine ‘Nutri-Score’ adı verilen bir etiket yapıştıracaklar. Tamamen gönüllük esasına dayalı olan bu uygulamaya göre, bu etiketle gıda ürünlerinin sağlıklı beslenmeye uygun olup olmadığına görülebilecek. Etikette kolayca okunabilen A ile E arasındaki değişen harfler yer alacak harflerin rengi de yeşil ile koyu kırmızı arasında değişecek. Yeşil renkli A harfinin anlamı ‘söz konusu gıda, sağlıklı beslenme açısından çok elverişlidir.’ Sağlıklı beslenme kriteri olarak gıdanın ihtiva ettiği şeker, yağ ve tuz miktarının yanı sıra, gıdanın, sindirimi kolaylaştıran lif gibi maddeleri içerip içermediğine de bakılıyor. Söz konusu etiketin, gıda ambalajının ön veya arka yüzüne mi işleneceği ise, gıda üreticilerinin tasarrufuna bırakılıyor. Bu uygulamanın gönüllülük esasından çıkarılıp tüm üreticiler için zorunlu hale getirilmesini talep eden Federal Alman Tüketicileri Birliği (vzbv) ve Foodwatch adlı tüketici koruma kuruluşları, Avrupa genelinde standart bir uygulamanın hayata geçirilmesini istiyorlar. Tüketiciler için büyük kolaylık sağlayan Nutri-Score etiketleri, Fransa, İpanya ve Belçika’da satılan gıda ürünlerinde yer almaya başladı bile. İsviçre ve Hollanda ise, söz konusu sağlıklı gıda etiket uygulama sistemine geçmeye hazırlanıyorlar.

VERGİ SINIFI DEĞİŞİKLİĞİ

Bu yılın başından itibaren evli çiftlere veya birlikte yaşayan eşlere, yılda birkaç kez vergi sınıfını değiştirme imkânı getirildi. Bilindiği gibi, daha önceleri ise vergi sınıfı değişikliği yılda sadece bir kez yapılmasına izin veriliyordu. Birleşik Mali Müşavirleri Derneği (VLH) yetkilileri, eşlerin tercih edecekleri belirli bir vergi sınıfı kombinasyonunun 2020 yılı için geçerli olabilmesi için, 30 Kasım tarihine kadar bağlı oldukları maliye dairesine resmi yoldan başvurup vergi sınıfı konusundaki taleplerini bildirmeleri gerektiği konusunda hatırlatmada bulundular. Bu değişiklik, özellikle vergi sınıfı değişikliği ile mali açıdan avantajlı olacak vergi yükümlüsü eşler için önemli olabileceği uyarısı yapıldı.

ARAÇ KAZA SİGORTASI

Normal şartlar altında araç kaza sigorta poliçelerinin geçerlilik süresi bir yıl ile sınırlıdır. Ancak araç sigortasında, diğerlerinden farklı olarak, fesih süresi üç ay yerine sadece bir ay gibi daha kısa bir dönemi kapsıyor. Diğer bir ifadeyle, araç sigortası poliçesini feshetmek isteyen araç sahipleri, 30 Kasım tarihine kadar yazılı müracaatla sigorta poliçelerini feshederlerse, 1 Ocak 2021’den itibaren daha uygun fiyata başka bir araç sigortasını tercih edebilirler. Bilindiği gibi, birçok sigorta kuruluşu, yeni müşteri kazanmak için çok uygun şartlar sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen araç sahiplerinin ellerini çabuk tutmalarında fayda var.

RİSKLİ ÜLKELERDEN DÖNENLER NE YAPACAK?

FEDERAL hükümet, pandemiyle mücadele planı çerçevesinde koronavirüsün yaygın olduğu riskli ülkelerden dönenlere ilişkin de yeni uygulamaları yürürlüğe koydu. Söz konusu yeni uygulamalar, aslında 15 Ekim tarihnde yürürlüğe konulacaktı. Ancak bu konudaki karar değişti ve yeni tedbirlerin yürlüğe giriş tarihi 8 Kasım olarak değiştirildi. Federal hükümet tarafından karara bağlanan tebirlerin nasıl uygulanacağı ise eyalet yönetimlerin tasarrufuna bırakıldığı için, eyaletten eyalete farklı uygulamaların söz konusu olabilir. Bu nedenle, yurtdışı seyahatinden dönenlere, ilgili eyalet makamları nezdinde ülkeye giriş şartları hakkında bilgi almalarını öneriyoruz. Yeni alınan tedbirler özetle şöyle:

KARANTİNA ZORUNLULUĞU

* Alman bilim kuruluşu Robert Koch Enstitüsü’nce ilan edilen riskli bir ülkeden veya bölgeden son 10 gün içinde gelerek Almanya’ya giriş yapan herkes, 10 günlüğüne karantina altına girmek zorunda. Bu kişilerin aynı zamanda, bağlı oldukları sağlık dairesine başvurup nereden geldiklerine ilişkin bildirimde bulunmaları gerekiyor.

* 10 günlük karantina süresini kısaltmak isteyenler, Almanya’ya döndükten sonra en erken beşinci günde, koronavirüs testi yaptırabilir. Sonucun negatif olması halinde, karantina zorunluluğu kalkar. İlgili sağlık dairesi mutlak suretle durum hakkında bilgilendirilmeli.

* Yaptırılan testin negatif olmasına rağmen 10 günlük süreçte virüs belirtileri görülenler, yeniden test yaptırmak zorunda kalacaklar.