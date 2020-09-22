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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Almanya’da gündelik ayrımcılık araştırılıyor

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Almanya’da gündelik ayrımcılık araştırılıyor
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Humboldt Üniversitesi bünyesinde Federal Meclis ile Almanya Göç ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi (Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DeZIM) desteğiyle ‘Almanya’da Saygı Kazanmak: Türkiyeli Göçmenlerin Ayrımcılık Karşısında Tepkileri’ projesi günlük ayrımcılık ve ayrımcılık karşısında tepkiler konusunda araştırma yürütülüyor.

GÖÇ Araştırmalar ve Toplusal Politik ile Göç ve Göçmenlere İlişkin Temel Sorunlar Bölümü Başkanvekili Özgür Özvatan araştırmanın konusu ve kapsamıyla ilgili “Proje grubumuz Humboldt Üniversitesi’nin Sosyoloji anabilim dalı altındaki Çoğulculuk ve Sosyal İhtilaflar Departmanı ve Harvard Üniversitesi iş birliği ile yürütülmektedir. Bu kapsamda Prof. Dr. Gökçe Yurdakul proje süpervizörlüğünü, Prof. Dr. Michele Lamont ise proje danışmanlığı görevini üstlenmektedir. Projenin amacı göç literatüründeki ‘gündelik ayrımcılık’ ve ‘ayrımcılık karşısında tepkiler’ konularındaki eksikliği tamamlamak. Bu çerçevede araştırmanın ilk adımı olarak çocukları eğitim gören Berlin’deki Türkiye kökenlilerle görüşüyoruz. Daha fazla ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışmalara destek verenler göç ve ayrımcılık çalışmaları alanında yaptığımız bu projeye hem büyük katkı sunmuş olacaklar hem de Türkiye kökenli göçmenlerin Almanya’daki deneyimlerine ışık tutmuş olacaklar” dedi.

 

 

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