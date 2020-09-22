Almanya’da gündelik ayrımcılık araştırılıyor

GÖÇ Araştırmalar ve Toplusal Politik ile Göç ve Göçmenlere İlişkin Temel Sorunlar Bölümü Başkanvekili Özgür Özvatan araştırmanın konusu ve kapsamıyla ilgili “Proje grubumuz Humboldt Üniversitesi’nin Sosyoloji anabilim dalı altındaki Çoğulculuk ve Sosyal İhtilaflar Departmanı ve Harvard Üniversitesi iş birliği ile yürütülmektedir. Bu kapsamda Prof. Dr. Gökçe Yurdakul proje süpervizörlüğünü, Prof. Dr. Michele Lamont ise proje danışmanlığı görevini üstlenmektedir. Projenin amacı göç literatüründeki ‘gündelik ayrımcılık’ ve ‘ayrımcılık karşısında tepkiler’ konularındaki eksikliği tamamlamak. Bu çerçevede araştırmanın ilk adımı olarak çocukları eğitim gören Berlin’deki Türkiye kökenlilerle görüşüyoruz. Daha fazla ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Çalışmalara destek verenler göç ve ayrımcılık çalışmaları alanında yaptığımız bu projeye hem büyük katkı sunmuş olacaklar hem de Türkiye kökenli göçmenlerin Almanya’daki deneyimlerine ışık tutmuş olacaklar” dedi.