Almanya’da grip salgını başladı

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RKI verilerine göre grip salgınları genellikle ocak ayında başlıyor ve üç ila dört ay devam ediyor. Grip salgınının başladığını söylemek için hasta örneklerinin en az yüzde 20’sinde Influenza A veya B virüslerinin tespit edilmesi gerekiyor. Hastaneye yatış oranlarının da arttığı belirtiliyor. 2 Aralık haftasında grip nedeniyle hastaneye yatırılan hasta oranı yüzde 18 iken, 30 Aralık haftasında bu oran yüzde 27’ye yükseldi. 2024 yılı ve yeni yılın ilk başları itibarıyla şimdiye kadar grip kaynaklı 40 ölüm bildirilirken, RKI, bu ölümlerin yüzde 80’inin 60 yaş ve üzerindeki bireyler arasında gerçekleştiğini açıkladı. ‘Solunum Yolu Virüsü’ (RSV) vakaları da artışta. 30 Aralık haftasında RKI’ye 967 vaka bildirilirken, aralık ayı başında bu rakam 430’du. Aynı sezon içinde RSV kaynaklı 5 ölüm kaydedildi.

Enstitünün açıklamasına göre, akut solunum yolu enfeksiyonu vakaları yılbaşı tatilleri sırasında önceki yıllarda olduğu gibi düşüş gösterdi. Yeni yılın ilk haftasında her 100 bin kişiden yaklaşık 6 bin 300’ü akut solunum yolu rahatsızlıkları yaşarken, bir önceki hafta bu rakam 7 bin 900 oldu.