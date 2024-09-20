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Almanya’da ‘Göçmen Kökenli’ terimi tartışmaya açılıyor

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#ALMANYA#Göçmen#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da ‘Göçmen Kökenli’ terimi tartışmaya açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 10:11

Alman hükümeti, ‘göçmen kökenli’ teriminin kullanımını yeniden değerlendirmek için bir tartışma başlatmayı planlıyor. Aile Bakanlığı tarafından sunulan son Çocuk ve Gençlik Raporu’nda, bu terimin artık kullanılmaması önerildi. Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, hükümet bu öneriyi “gelecek tartışmalar için değerli bir katkı” olarak nitelendirdi.

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RAPORUN yazarları, göçmen kökenli çocukların diğer çocuklardan dilsel olarak ayrılmasının, bu çocukları toplumsal bir ‘fenomenin temsilcisi’ haline getirdiğini savundu. Komisyon, ‘göçmen kökeni’ teriminden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Bu terimin, gençlerin ve çocukların çeşitliliğini ve onların ihtiyaçlarını tam anlamıyla yansıtmadığı ifade edildi. Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençlik Raporu’na göre, Almanya’da altı yaşın altındaki çocukların yüzde 41’i artık ‘farklı bir ulusal-etno-kültürel aidiyete’ sahip olarak kabul ediliyor. Rapora göre, 2022 yılında Almanya’da yaşayan insanların yaklaşık yüzde 28.7’si ‘göçmen kökenli’. Bu rakamlar, Alman nüfusu içinde artan çeşitliliği gösteriyor.

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#ALMANYA#Göçmen#AVRUPADAN HABERLER

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