Almanya’da ‘Göçmen Kökenli’ terimi tartışmaya açılıyor

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RAPORUN yazarları, göçmen kökenli çocukların diğer çocuklardan dilsel olarak ayrılmasının, bu çocukları toplumsal bir ‘fenomenin temsilcisi’ haline getirdiğini savundu. Komisyon, ‘göçmen kökeni’ teriminden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Bu terimin, gençlerin ve çocukların çeşitliliğini ve onların ihtiyaçlarını tam anlamıyla yansıtmadığı ifade edildi. Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençlik Raporu’na göre, Almanya’da altı yaşın altındaki çocukların yüzde 41’i artık ‘farklı bir ulusal-etno-kültürel aidiyete’ sahip olarak kabul ediliyor. Rapora göre, 2022 yılında Almanya’da yaşayan insanların yaklaşık yüzde 28.7’si ‘göçmen kökenli’. Bu rakamlar, Alman nüfusu içinde artan çeşitliliği gösteriyor.