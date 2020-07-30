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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Almanya’da genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu

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Almanya’da genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu
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Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları kapsamında genelevlerin kapalı olmasını protesto eden genelev çalışanları, Köln’de protesto gösterisi gerçekleştirdi. Göstericiler ellerinde “Artık yeter para kazanmak istiyoruz” yazılı pankartlarla hükümetten genelevlerin açılmasını istedi. 

ALMANYA’da koronavirüs kısıtlamaları kapsamında dört aydır kapatılan genelev çalışanları sokağa döküldü. Köln kentinde ana tren garı önünde toplanan 200 kadar gece kulübü ve genelev çalışanı, Mart ayından beri çalışamadıklarını için ‘artık yeter para kazanmak istiyoruz’ yazılı pankartlarla protesto düzenledi. Genelevlerin kapatılması nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten eylemciler, “Kırmızı ışıklı iş yerlerimizi açın, yasal çalışmak için yasağı kaldırın yazılı pankartlarla hükümetten genel evlerin açılmasını talep etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisine katılan çoğunluğu kadın olan göstericilerin aynı zamanda maske takması da dikkat çekti.

Almanya’da genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu

Almanya’da genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu

Almanya’da genelev çalışanlarından Covid-19 protestosu


 

 

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