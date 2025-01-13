Almanya’da gençler sabah namazında buluştu

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İSLAM Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Gençlik Başkanı Yasin Erdoğan namaz sonrası yaptığı kısa selamlama konuşmasında, yıl boyunca çalışma takvimlerinde gezi, özel geceler, kampanyalar, spor turnuvaları gibi çeşitli atraksiyonların olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Köln bölgemize bağlı binlerce genç üyemiz sizlerin içerisinde orta öğretimlerine devam edenlerle birlikte meslek ve üniversite eğitimlerine devam edenleriniz var. Hepinize sıcak yataklarınızı terk ederek buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Sabah namazı buluşmalarımız bizim yukarıda saydığım etkinliklerimizden bir tanesi. 12 Ocak Pazar günü yılın ilk etkinliğinde sizlerle birlikte olduk. Normalde sabah namazında camiye 20-30 kişi namaza gelir. Özel program olunca maşallah bu sabah gençlerimiz sabah namazı programına yoğun ilgi gösterdi. Camimizi doldurdu. Hem sizlere hem de Fatih Camii yönetimine sıcak çorba ikramı ettiği için teşekkür ediyorum.”

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün namaz sonrası gençlere hitap etti. Ergün, Avrupa tarihinde ilk defa açtıkları hafızlık kurslarından şimdiye kadar 57 hafız yetiştirdiklerini bunların 51 tanesinin Avrupa ülkeleri ve şehirlerinde doğan Türk gençleri olduğu altı tanesinin de camide görev yapan imamların içerisinden çıktığını ifade etti. Aralık ayında yaş ortalaması 22 yaş olan binlerce gence umre yaptırdıklarını ifade eden Ergün konuşmasının ilerleyen bölümlerinde şunları söyledi. “Daha bundan üç-beş sene evvel Avrupa’da hatimle teravi namazı kıldıracak imamlarımız Türkiye’den gelirdi. Ama bugün Allah’a hamdolsun dünyanın dört bir tarafında burada doğan hafızlık kurslarımızda yetişen yavrularımız bize hatimle teravih namazını kıldırıyorlar. Ve yine bu yavrularımız hem hafızlıklarını bitiriyorlar hem de okullarında başarılı oluyorlar bizler de bu Kur’an sevdalısı bu yavrularımızın her türlü fedakarlıklarına onları yetiştiren ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” Sıcak çorba ikramının ardından gençler evlerine dağıldı.