Almanya’da gençler çok yalnız!

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BERTELSMANN Vakfı tarafından yaptırılan araştırmaya katılan 16-30 yaş arası yaklaşık her on kişiden biri çok yalnız olduğunu söyledi. Yüzde 35’lik bir kesim kendini ‘orta derecede yalnız’ hissettiğini ifade ederken, iki grup birleştiğinde ise kendisini yalnız hissedenlerin oranı yüzde 46’ya kadar yükseliyor. Ankete göre yalnızlık en çok 19 ila 22 yaşları arasında hissediliyor. Araştırmada, cinsiyet ve yaş grubuna bağlı olarak değişiklikler de gözlendi. Buna göre genç kadınlar, genç erkeklere kıyasla yalnızlıktan daha fazla etkileniyor. Ama aynı şekilde boşanmış, dul ya da işsiz olan, düşük eğitim seviyesine sahip, orta büyüklükteki şehirlerde yaşayan ya da göçmen kökenli gençler de yalnızlıktan en çok etkilenenler arasında. Araştırmada, özellikle yalnız olan bu gruplar yaşam memnuniyetlerinin düşük olduğunu bildirdi.

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İLİŞKİLER ÇOK SIK DEĞİŞİYOR

Ancak genel olarak Almanya’daki gençler hayatlarından orta derecede memnun. Araştırma verileri, 16-30 yaş arası 2 bin 532 gençle 13-29 Mart tarihleri arasında online anket yapılarak elde edildi. Uzmanlar, yalnızlığın nedenlerinin değişen büyüme koşulları, değişen iletişim ve davranış biçimleri ile ‘genel kriz modu’ olabileceğini kaydetti. Uzmanlara göre işlerin ve ilişkilerin eskisinden daha sık değişmesi veya sona ermesi de bir rol oynuyor. Uzmanlar bu nedenlerden hangisinin nasıl bir etkiye sahip olduğunun daha fazla araştırılması tavsiyesinde bulundu. Sosyal temasın sağlanması için yeni çalışmalar yapılması istendi.

SİGARA KADAR ZARARLI

Federal Aile Bakanı Lisa Paus, yalnızlığı, uzun vadede demokrasiye de zarar verebilecek ‘hafife alınan bir olgu’ olarak nitelendirdi. Paus, Funke Medya Grubu’na verdiği demeçte, “Topluma güvenini kaybedenler demokrasiye de güvenini kaybeder, siyasi katılım ve oy verme isteği azalır” dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) de yalnızlığı, obezite, sigara ve hava kirliliği kadar zararlı olarak tanımladığını kaydetti. Paus, çoğu zaman utanç verici olan bu konunun tabu olmaktan çıkarılması çağrısında bulundu.

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