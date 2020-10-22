Almanya’da gençler başkalarını korumak için kurallara uyuyor

ALMANYA’da Tui Vakfı gençler arasında korona salgınına ve önlemlere bakış üzerine bir araştırma yaptırdı. 16-26 yaş grubu arasında yapılan araştırmaya 1011 genç denek olarak katıldı. Eylül ayı başında yapılan araştırma sonuçlarına göre gençlerin büyük çoğunluğu korona önlemlerini ölçülü buluyor ve kurallara uyduğunu söylüyor. Ancak büyük çoğunluk kurallara başkalarını korumak için uyduğunu belirtiyor.

HİÇE SAYANLAR YÜZDE 2

Araştırma sonuçları şöyle: yüzde 52, önlemleri ölçülü buluyorum. Yüzde 82, kurallara uyuyorum. Kuralları hiçe sayıyorum diyenlerin oranı yüzde 2. Önlemler abartılı yüzde 5. Önlemler yetersiz yüzde 5. Başkalarını korumak için kurallara uyuyorum diyenler yüzde 89. Salgına rağmen yüzde 51 çevre ve iklimin korunmasını en önemli konu görüyor. Bu oran ocak ayında yüzde 55 olmuştu.