Almanya’da geçen yıl elektrik üretimi yüzde 3.6 düştü

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Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, ülkede geçen yıl toplam elektrik üretimi 431.5 milyar kilovatsaate geriledi. Elektrik üretiminde yıllık yüzde 3.6’lık düşüşün başlıca sebepleri arasında imalat sektöründeki üretim düşüşüne bağlı olarak elektrik talebinin azalması ve yurt dışından elektrik ithalatının artması yer aldı. Almanya’da yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2.3 artarak 256.4 milyar kilovatsaatle rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu dönemde, ülkede elektrik üretiminin yüzde 59.4’ü güneş, rüzgâr ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. 2023’te bu oran yüzde 56 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl rüzgâr enerjisi yüzde 31.5 ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük paya sahip olurken güneş enerjisinin payı yüzde 13.8, biyokütlenin payı ise yüzde 6.5’e yükseldi. Fosil yakıt kaynaklı elektrik üretimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 175.1 milyar kilovatsaate geriledi. Bu dönemde kömürden elektrik üretiminin payı azalırken doğal gazın payı kısmen arttı.

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ELEKTRİK İTHALATI ARTTI

Aynı dönemde, Almanya’nın elektrik ithalatı yüzde 17.9 artarak 81.7 milyar kilovatsaate çıktı. Geçen yıl ülkenin elektrik ihracatı ise yüzde 7.8 azalarak 55.4 milyar kilovatsaate geriledi. Almanya’da art arda iki yıl elektrik ithalatının ihracatını geçtiği belirtilen açıklamada, “İthalat fazlası 2023’te 9.2 milyar kilovatsaatten 2024’te 26.3 milyar kilovatsaate çıkarak neredeyse üç katına yükseldi” ifadesi kullanıldı.